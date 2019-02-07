Rize Tümsiad'da Abdülbaki Fil Güven Tazeledi

TÜMSİAD Rize Şubesi'nin yapılan 7. Olağan Genel Kurulu'nda Abdulbaki Fil yeniden başkanlığa seçildi.

TÜMSİAD Rize Şubesi konferans salonunda düzenlenen 7. Olağan Genel Kurul'da oy birliği ile Abdulbaki Fil yeniden şube başkanlığına seçildi. Genel Kurul'da konuşan TÜMSİAD Rize Şube Başkanı Abdulbaki Fil, "TÜMSİAD Rize şubemizin 7., olağan genel kurulunu TÜMSİAD Rize konferans salonunda yoğun katılımla gerçekleştirdik. 2007 yılından beri bizlerle beraber olan TÜMSİAD camiamıza hizmet etmiş üyelerimize, yönetim kurulu üyelerimize yaptıkları hizmetlerden dolayı teşekkür ediyorum. Programımıza davetimizi kırmayıp katılan tüm dostlarımıza teşekkür ediyorum ve yeni seçilen yönetim kurulunun ülkemize milletimize hayırlı ve güzel hizmetler yapmasını Rabbimden niyaz ediyorum. Hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

TÜMSİAD Rize Şubesi'nin yeni Yönetim Kurulu Abdulbaki Fil, Cihan Barış Turan, Abdulkadir Serdar, Cihan Karali, Ömer Faruk Karanfil, İbrahim Kolay, Hüseyin Akkoç, Halil İbrahim Katmer, Yasin Havuz, Hasan İsmail, Mustafa Hanedar, Celal Peçe, Fahrettin Öztürk, Habib Koçal, Ahmet Fil, Saim Öksüz, Turgay Uzun, Temel Kanbur, Uğur Yakup Uzun, Murat Delibalta, Abdulaziz Avcı, Musa Çağıran, Hasan Türk, Muhammet Korkmaz, Sefa Kazdal isimlerinden oluştu.

Gerçekleşen Genel Kurul'a Rize'de bulunan kurum amirleri, sivil toplum kuruşları başkanları ve davetliler katıldı. - RİZE

Kaynak: İHA