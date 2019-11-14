Rize TSO'dan AYTO'ya ziyaret

14.11.2019 17:47 | Son Güncelleme: 14.11.2019 17:52

TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve Rize Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Şaban Aziz Karamehmetoğlu ile beraberindeki Rize TSO Meclis Üyeleri Aydın Ticaret Odası'nı ziyaret etti.



TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve AYTO Başkanı Hakan Ülken ile AYTO Meclis Üyeleri tarafından karşılanan heyet gün boyu süren programda bir araya geldi.



AYTO Kültür Evi ve Aydın'ın önemli turizm merkezi Tralles Antik Kenti gezisi ile başlayan program Aydın Ticaret Odası'nda yapılan Aydın ve Rize illeri tanıtım toplantısı, meslek komitelerinin karşılıklı iş görüşmeleri ve fikir alışverişleri ile devam etti.



TOBB Yönetim Kurulunda birlikte çalıştığı Rize Ticaret Sanayi Odası Başkanı Şaban Aziz Karamehmetoğlu ve Meclis üyelerini Oda'da ve Aydın'da ağırlamaktan mutluluk duyduğunu belirterek sözlerine başlayan TOBB Yönetim Kurulu Üyesi AYTO Başkanı Hakan Ülken, "Bu ziyaretin Aydın ve Rize ekonomilerine katkı getirecek paylaşımlara vesile olacağını düşünüyorum" dedi.



TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve Rize Ticaret Sanayi Odası Başkanı Şaban Aziz Karamehmetoğlu ise "TOBB Yönetim Kurulu çalışma arkadaşım, kardeşim Aydın Ticaret Odası Başkanı Hakan Ülken ve Odanın değerli Meclis üyelerine bu sıcak karşılamadan dolayı teşekkür ederim. Aydın ve Rize'nin ekonomik anlamda paylaşacağı çok şey var. En kısa zamanda Aydın Ticaret Odası'nı da Rize'de ağırlamak istiyoruz" dedi.



Yapılan toplantıların ve karşılıklı iş görüşmelerinin ardından TOBB Yönetim Kurulu Üyeleri Hakan Ülken ve Şaban Aziz Karamehmetoğlu Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger'i makamında ziyaret etti. - AYDIN

Kaynak: İHA