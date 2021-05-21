Rize Ticaret ve Sanayi Odasından İyidere Lojistik Merkezi değerlendirmesi Açıklaması
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Rize Ticaret ve Sanayi Odasından İyidere Lojistik Merkezi değerlendirmesi Açıklaması

Rize Ticaret ve Sanayi Odasından İyidere Lojistik Merkezi değerlendirmesi Açıklaması
Anadolu Ajansı / Muhittin Sandıkçı - Haberler | Güncel

Rize Ticaret ve Sanayi Odası (RTSO) Yönetim Kurulunca, İyidere Lojistik Merkezi Projesi'nin kenti ve bölge ekonomisini bir üst lige taşıyacak üçlü sacayağının son halkasını oluşturduğu belirtildi.

Rize Ticaret ve Sanayi Odası (RTSO) Yönetim Kurulunca, İyidere Lojistik Merkezi Projesi'nin kenti ve bölge ekonomisini bir üst lige taşıyacak üçlü sacayağının son halkasını oluşturduğu belirtildi.

RTSO'dan yapılan yazılı açıklamada, bölgeye ve Rize'ye kazandırılmasından mutluluk duydukları lojistik merkezinin deniz dolgusunda kullanılmak amacı ile İkizdere Cevizlik taş ocağından kaya ve dolgu malzemesi çıkarılmasının zaruri olduğu vurgulandı.

Lojistik merkezinin bölgenin en büyük ihtiyaçlarından olduğu aktarılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Uzun yıllar yapımı için mücadele ettiğimiz ve nihayet ekonomiye ve istihdama katkı sağladığını müşahede ettiğimiz Rize Organize Sanayi Bölgesinin etkinliğini arttıracak, ayrıca katkı sağlamış olmaktan gurur duyduğumuz Ovit Tüneli'nin de içerisinde bulunduğu Rize-Mardin Sevgi Yolu'nun daha aktif kullanılması ile bölgede ulusal ve uluslararası ticaretin ana arterlerinden biri olmaya aday hale gelmesini sağlayacak İyidere Lojistik Merkezi, ilimiz ve bölgemizin geleceği için hayli önem arz etmektedir. Bir anlamda ilimizin ve bölgemizin ekonomisini bir üst lige taşıyacak üçlü sacayağının son halkasını oluşturan Lojistik Merkezi Projesi'nin hayata geçirilmesinde emeği olan başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere herkese şükranlarımızı sunuyoruz."

Birçok önemli projede olduğu gibi İyidere Lojistik Merkezi Projesi'nde de konunun arka planını araştırmaksızın farklı eylemler tertiplendiği anlatılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Çevrecilik maskesi ardına gizlenen bazı kesimlerin amaçlarının doğayı, çevreyi veya insan haklarını korumak olmadığına Gezi Parkı gibi olaylarda çokça şahit olduk. Kaldı ki HDP gibi misyonunun ne olduğu kamuoyunca bilinen bir partinin vekillerinin ve bazı baroların İkizdere'deki taş ocağı ile ilgili yaptıkları açıklamalardan amacın doğa ve çevre olmadığı ortaya çıkmaktadır. Ne hikmetse bu gruplar, PKK terör örgütü ormanlarımızı yaktığında kör, sağır ve dilsiz oluyorlar. Her yıl olduğu gibi geçtiğimiz ay da sözde Ermeni soykırımı konusunda yaşanan tartışmalarda maalesef devletimizin tarafında olamadılar. Burada herkes bu samimiyetsizliği görmelidir."

Açılacak taş ocağı arazisinin şahıs malı olmadığına işaret edilen açıklamada, "Tamamen devletimizin mülkiyetindeki kamu arazisidir. Buna rağmen yapılacak bu çalışmada kalıcı ve yayılımcı bir tahribat söz konusu olmayacağı, ortaya çıkacak tahribatın da kısa sürede telafi edileceği taahhüt edilmektedir. Odamız olarak ilimize katkı sağlayacak her projede olduğu gibi İyidere Lojistik Merkezi Projesi'nin de takipçisi olacağız." değerlendirmesinde bulunuldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhittin Sandıkçı

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