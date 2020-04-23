Rize tek yürek oldu, balkonlarda İstiklal Marşı'nı okundu Rize'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda İstiklal Marşı coşkusu balkonlarda yaşandı.

Rize'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda İstiklal Marşı coşkusu balkonlarda yaşandı. Binlerce çocuk Aileleriyle İstiklal Marşı'nı balkonlardan gür bir sesle okudu.

Türkiye Büyük Millet Meclisi açılışının 100'üncü yılı ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Rize Belediyesinin organize ettiği, havai fişek ve dilek feneri etkinliğini Rizeliler saat 20.45'de sahil boyunca evlerinin balkonlarından izledi. Çocuklarımıza moral ve motivasyon sağlayan coşku dolu bu dakikaların ardından saatler 21.00'ı gösterdiğinde şehrin farklı noktalarına yerleştirilmiş yüksek ses sistemleriyle İstiklal Marşı'nı aileler çocuklarıyla balkon ve pencerelerden hep beraber söyledi. Rize Valisi Kemal Çeber de vali konağından saatler 21.00'ı gösterdiğinde ailesiyle birlikte balkona çıkarak İstiklal Marşı'nı okudu. - RİZE

Kaynak: İHA