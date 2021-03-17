Süpürgesini kaçıran sokak köpeğine 'o bana zimmetli' diye seslenen görevli konuştu
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Süpürgesini kaçıran sokak köpeğine 'o bana zimmetli' diye seslenen görevli konuştu

17.03.2021 10:00 | Son Güncelleme: 17.03.2021 10:11

RİZE'de süpürgesini alıp kaçan sokak köpeğinin arkasından koşarak 'O bana zimmetli' diye seslendiği görüntüleri sosyal medyada ilgi gören belediye temizlik görevlisi Erhan Taşpınar, o anları anlattı.

RİZE'de süpürgesini alıp kaçan sokak köpeğinin arkasından koşarak 'O bana zimmetli' diye seslendiği görüntüleri sosyal medyada ilgi gören belediye temizlik görevlisi Erhan Taşpınar, o anları anlattı. Taşpınar, "Biz hep sokaklardayız. Bu sessiz canlar sevgi istiyor. Mama bile veremiyorsanız sevgi verin" dedi.

Rize Belediyesi'nde görevli temizlik işçisi Erhan Taşpınar İslampaşa Mahallesi'nde çalışmaya ara verdiği sırada süpürgesini yere bıraktı. O sırada yanına bir köpek yaklaştı ve yerdeki süpürgeyi alarak kaçtı. Köpeğin arkasından koşan Taşpınar, 'O bana zimmetli' diye seslendi. Temizlik görevlisi süpürgesini geri aldı. Ancak sokak köpeği peşini bırakmayınca Taşpınar, bir süre daha oynaması için süpürgeyi geri verdi. O anlar cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler ilgi gördü.

'ZİMMETLİ MALIMI HAYVAN MUTLU OLSUN DİYE BIRAKTIM'Yaşananları anlatan Erhan Taşpınar, "Mola verdiğim sırada süpürgeyi yere bıraktım. Bir sokak köpeği geldi, süpürgeyi alıp kaçmaya başladı. Ben de hemen peşinden gittim, çünkü süpürge üzerime zimmetli. Aynı Kemal Sunal'ın filmi gibi. Yetiştim köpeğe, süpürgeyi aldım ama baktım köpek oyun istiyor. Ben de mola saatimdi diye süpürgeyi tekrar köpeğe bıraktım. O anları da cep telefonu ile kaydetmişler. Görüntü kesildikten sonraki bölümde köpek sıkılıncaya kadar oynadı süpürge ile benim de mola saatim bitince görevimin başına döndüm" dedi.'MAMA VEREMİYORSANIZ SEVGİ VERİN'

Sokaklarda oldukları için bu tarz durumlarla karşılaştıklarını belirten Taşpınar, "Sokak köpekleri sevgi istiyor. Biz de görev yaptığımız yerlerdeki köpeklerle bir bağ kurmuşuz. Yani bu hayvanlara mama bile veremiyorsanız sevginizi verin. İnanın onlara bu sevgi bile yeterli" diye konuştu. 


Süpürgesini kaçıran sokak köpeğine 'o bana zimmetli' diye seslenen görevli konuştu
Süpürgesini kaçıran sokak köpeğine 'o bana zimmetli' diye seslenen görevli konuştu
Süpürgesini kaçıran sokak köpeğine 'o bana zimmetli' diye seslenen görevli konuştu
Süpürgesini kaçıran sokak köpeğine 'o bana zimmetli' diye seslenen görevli konuştu
Süpürgesini kaçıran sokak köpeğine 'o bana zimmetli' diye seslenen görevli konuştu
Süpürgesini kaçıran sokak köpeğine 'o bana zimmetli' diye seslenen görevli konuştu
Süpürgesini kaçıran sokak köpeğine 'o bana zimmetli' diye seslenen görevli konuştu
Süpürgesini kaçıran sokak köpeğine 'o bana zimmetli' diye seslenen görevli konuştu
Süpürgesini kaçıran sokak köpeğine 'o bana zimmetli' diye seslenen görevli konuştu
Süpürgesini kaçıran sokak köpeğine 'o bana zimmetli' diye seslenen görevli konuştu
Süpürgesini kaçıran sokak köpeğine 'o bana zimmetli' diye seslenen görevli konuştu
Süpürgesini kaçıran sokak köpeğine 'o bana zimmetli' diye seslenen görevli konuştu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Arzu ERBAŞ

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