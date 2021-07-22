Rize'de şiddetli sağanak yağış etkili oldu
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Rize'de şiddetli sağanak yağış etkili oldu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Rize'de 1 hafta sonra gelen yağmur yeniden sel ve heyelanlara neden oldu.

Rize'de 1 hafta sonra gelen yağmur yeniden sel ve heyelanlara neden oldu.

Dün gece saatlerinde başlayan şiddetli sağanak yağış Rize'de etkili oldu. Geçtiğimiz Çarşamba günü Çayeli ilçesine bağlı Büyükköy beldesi, Güneysu ilçesi ve merkeze bağlı Muradiye beldesinde meydana gelen selin üzerinden tam 1 hafta geçtikten sonra bu kez yağmur Ardeşen ve Fındıklı'da etkisini gösterdi. Şiddetli sağanak yağışlardan ötürü Fındıklı'da bulunan Arılı Deresi'nin debisi yükseldi. Ardeşen ilçesine bağlı Tunca beldesinde ise şiddetli yağmur ufak çaplı heyelanlara neden olurken Tunca Belediyesine ait Dereağzı Sosyal Tesislerini su bastı. Adı yaşanan heyelanlarla duyulan Ardeşen ilçesine bağlı Kaçkar köyünde de derenin debisi yükselince vatandaşlar tedirgin oldu.

Rize'de şiddetli sağanak yağış etkili oldu
Rize'de şiddetli sağanak yağış etkili oldu
Rize'de şiddetli sağanak yağış etkili oldu
Rize'de şiddetli sağanak yağış etkili oldu
Rize'de şiddetli sağanak yağış etkili oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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