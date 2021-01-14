Rize Şehir Hastanesi, deniz dolgusuna inşa edilecek

RİZE'de Şehir Hastanesi deniz dolgusu yapılarak kazanılacak 300 dönümlük alanda inşa edilecek. 1000 yatak kapasiteli hastane inşaatı için bu yıl deniz dolgusuna başlanacak.

Rize'de şehir hastanesinin yapımı için bir süredir devam eden yer arayışları sonuçlandı. Hastane, Hamidiye Mahallesi'nde liman yanında deniz dolgusuna inşa edilecek. 300 dönümlük deniz dolgusu üzerine inşa edilmesi planlanan hastane, 263 bin metrekare kapalı alana sahip olacak. 554'ü normal, 140'ı yoğun bakım, 100'ü palyatif bakım yatağı, 6'sı mahkum yatağı olmak üzere toplam 1000 yatak kapasiteli olacak hastanede; 215 poliklinik muayene odası, 31 ameliyathane, 70 acil müşahede yatağı bulunacak. Hastanede, Türkiye'nin ilk hibrit ameliyathanesi de yer alacak.

AK PARTİ'Lİ AVCI DUYURDUAK Parti Rize Milletvekili Muhammed Avcı, daha önce belirlenen alternatif yerler olduğunu, ancak yapılan teknik incelemelerde en uygun yerin belirlendiğini söyledi. Deniz dolgu alanının üzerine 1000 yataklı bir şehir hastanesi inşa etmeyi planladıklarını ifade eden Avcı, "Bizim için son derece sevindirici ve önemli gelişme. Türkiye'nin en mega projelerinden birkaç tanesini Rize'de yaptığımızı hep ifade ediyordum zaten. Ama 2 yıl içerisinde iki tane Türkiye'nin en büyük belki 100-150 tane projesinden ikisini Rize'ye kazandırmış olduk. Hastanenin 300 dönümlük dolgusunun Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü tarafından yapılmasını arzu ediyoruz. Ulaştırma Bakanlığımızla da gerekli görüşmeleri yaptık. Sağlık Bakanlığımız ve Ulaştırma Bakanlığı şu anda görüşme halindeler. Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü dolgular konusunda Türkiye'nin en profesyonel kurumlarından bir tanesi. Rize'de yapılan havalimanını, Ordu'da yapılan havalimanı da dolgu üzerinde inşa eden kurum zaten. O tecrübelerine istinaden buradaki dolgunun da onlar tarafından yapılmasının bizim için iyi olacağı kanaati hasıl oldu. Dolgu işlemi bu yıl içerisinde başlatmış olacak. Dolgu tamamlandıktan hemen sonra da Rize'nin 30 yıllık hastane ihtiyacını karşılayacak bu devasa eseri Rizeli hemşehrilerimizle buluşturmak için temelini atmış olacağız" dedi.VATANDAŞLAR HEYECANLA BEKLİYORRizelilerde şehir hastanesinin bir an önce tamamlanmasını beklediklerini söyledi. Hastane için en uygun yerin seçildiğini anlatan Hamidiye Mahallesi Muhtarı Nihat Meral, "Deniz doldurularak kazanılacak alan üzerine şehir hastanemizi inşa edilecek. Biz yöre halkı olarak şehir hastanesi için mahallemizin seçilmesinden dolayı çok mutluyuz. İnşaat sürecinde sabırla bekleyeceğiz ve sonrasında bu dev yatırımın hizmetlerinden faydalanacağız. Hastanemizin Rize'ye kazandırılmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz" dedi.

Ergül Kopuz ise, "Bu dev yatırım için mahallemizin seçilmesinden son derece mutluyuz. Sabırla bekleyeceğiz, herkesin konuştuğu şehir hastanesinin hizmetlerinden faydalanacağız" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Arzu ERBAŞ