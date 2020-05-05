Rize, Sakarya, Niğde ve Yozgat'ta bazı taşınmazların acele kamulaştırılması kararı
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Rize, Sakarya, Niğde ve Yozgat'ta bazı taşınmazların acele kamulaştırılması kararı

Rize, Sakarya, Niğde ve Yozgat'ta bazı taşınmazların acele kamulaştırılması kararı
05.05.2020 10:10 | Son Güncelleme: 05.05.2020 10:10

Rize, Sakarya, Niğde ve Yozgat'ta bazı taşınmazların acele kamulaştırılmasına karar verildi.

Rize, Sakarya, Niğde ve Yozgat'ta bazı taşınmazların acele kamulaştırılmasına karar verildi.

Bunlara ilişkin Cumhurbaşkanı kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Rize'nin merkez ilçesinde yer alan Çarşı ve Piriçelebi mahallelerinde 7 Ocak 2020 tarihli ve 2038 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile ilan edilen riskli alan sınırları içerisinde bulunan özel mülkiyete konu taşınmazların, bölgedeki sağlıksız yapılaşmanın çözümüne yönelik projenin ivedilikle hayata geçirilmesi amacıyla Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca (TOKİ) acele kamulaştırılmasına karar verildi.

Sakarya'nın Karasu ve Kocaali ilçelerindeki bazı taşınmazların ise mezkur ilçelerin içme suyu ihtiyacının karşılanmasına yönelik "Çamdağı Barajı, İsale Hattı ve Arıtma Tesisi Projesi"nin yapımı amacıyla Sakarya Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından acele kamulaştırılması kararlaştırıldı.

"Saraykent İlçesi Doğal Gaz Boru Hattı Projesi"nin gerçekleştirilmesi amacıyla Yozgat'ın Sarıkaya, Akdağmadeni ve Saraykent ilçeleri sınırları içerisinde yer alan, "Ceyhan-Kırıkkale Ham Petrol Boru Hattı Deplasesi Projesi"nin yapımı için de Niğde'nin Ulukışla ilçesi sınırlarında bulunan bazı taşınmazlar ile bu projeler kapsamında inşa edilecek sabit tesisler, ulaşım yolları, enerji nakil hatları, katodik koruma hatları ve anot yataklarının yapımı amacıyla ihtiyaç duyulan taşınmazlar, Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünce acele kamulaştırılacak.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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