Rize Sağlık Müdürü'nün babası Samsun'da ölü bulundu

27.01.2020 12:42 | Son Güncelleme: 27.01.2020 13:16

Rize Sağlık Müdürü Dr. Mustafa Tepe'nin babası Selahattin Tepe Samsun'da gece yol kenarında ölü olarak bulundu.



Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Derecik Mahallesi Samsun-Ankara kara yolu yanında gece saat 01.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ana yola yaklaşık 50 metre mesafede bir tır parkı önündeki yol kenarında bir kişinin yüz üstü yatar halde olduğunu gören vatandaşlar, olayı polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. 112 acil servis ekipleri yaptıkları kontrolle söz konusu şahsın ölmüş olduğunu tespit etti. Polis yaptığı araştırma sonucu ölen kişinin Rize Sağlık Müdürü Mustafa Tepe'nin babası 72 yaşındaki Selahattin Tepe (72) olduğunu tespit etti. Selahattin Tepe'nin İzmit'ten arı kovanı malzemesi alıp kamyon ile Rize'ye dönmek için yola çıktığı, Merzifon'da iken oğlu ile telefonla konuştuğu öğrenildi.



Tepe'nin cenazesi otopsi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Kesin ölüm sebebinin otopsi sonucu belli olacağı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

Kaynak: İHA