Rize Sağlık Müdürlüğünden "temaslıları gizlemeyin" uyarısı
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Rize Sağlık Müdürlüğünden "temaslıları gizlemeyin" uyarısı

27.01.2021 17:39 | Son Güncelleme: 27.01.2021 17:42
Rize Sağlık Müdürlüğünden

Rize Sağlık Müdürlüğü, yeni tip koranavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan kişileri, temaslılarını tam olarak bildirmeleri konusunda uyardı.

Rize Sağlık Müdürlüğü, yeni tip koranavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan kişileri, temaslılarını tam olarak bildirmeleri konusunda uyardı.

Sağlık İl Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, il genelinde yaş gruplarına göre aşılanma ve temaslı takip işlemlerinin devam ettiği belirtildi.

Pozitif vakalarda bazı aksamaların yaşandığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Son zamanlarda testi pozitif çıkan birçok vatandaşımızın ısrarımıza rağmen gerçekte temas ettikleri kimseleri yeterince bildirmeyip isimlerini gizledikleri görülmektedir. Temas ettikleri kişileri bildirmemekle onlara iyilik ettiklerini düşünseler de gerçekte bu durum bildirmedikleri kişinin lehine değildir. Bu sebeple zamanında tespiti yapılıp hem erken tedaviye başlamaları hem de başkalarına ve sevdiklerine bulaştırmaları engellenebilecekken sorunlar büyüyüp acılar çoğalmaktadır."

Açıklamada, kısıtlamaların olumlu etkilerine dikkat çekilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Ancak bulaşmanın aynı evde kalmayan yakın aile fertlerinin, yakın akraba eş dost, komşu ziyaretlerinin kısıtlama günlerinde dahi büyük ölçüde devam etmesi sonucu ortaya çıktığı tespit edilmiştir. Bu minvalde virüsün yayılmasını, halkımızın olumsuz etkilenmesini en aza indirebilmek amacıyla artık sonucu pozitif çıkan hasta veya hastalarımızın olduğu eve komşu durumdaki gerek apartman dairesi gerekse de mahalle ve köy yerlerindeki müstakil evlerde yaşayan vatandaşlarımızdan da filyasyon ekiplerimizin uygun gördüğü kişilerden numune alınacaktır. Sadece pozitif çıkan kişinin temaslı olarak belirttiği kişilerden değil, çevrede yakın temas ihtimali yüksek olan kişilerden de numune alımı sağlanmış olunacaktır."

Açıklamada, soğuk kış şartları nedeniyle vaka sayılarının tekrar artması olasılığına karşın tedbirli ve temkinli olmaya devam edilmesi gerektiği aktarıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhittin Sandıkçı

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