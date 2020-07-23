Rize Sağlık Müdürlüğünden Çayeli ilçesindeki sel felaketine ilişkin açıklama Açıklaması
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Rize Sağlık Müdürlüğünden Çayeli ilçesindeki sel felaketine ilişkin açıklama Açıklaması

Rize İl Sağlık Müdürlüğü, Çayeli ilçesindeki sel felaketinde, arazideki mevcut yolların çok ciddi zarar görmüş olmasına ve tüm diğer zorlu koşullara rağmen sağlık personelinin her zaman olduğu gibi görevini zamanında ve büyük bir fedakarlıkla yerine getirdiğini belirtti.

Rize Sağlık Müdürlüğünden Çayeli ilçesindeki sel felaketine ilişkin açıklama Açıklaması
23.07.2020 13:15 | Son Güncelleme: 23.07.2020 13:18

Rize İl Sağlık Müdürlüğü, Çayeli ilçesindeki sel felaketinde, arazideki mevcut yolların çok ciddi zarar görmüş olmasına ve tüm diğer zorlu koşullara rağmen sağlık personelinin her zaman olduğu gibi görevini zamanında ve büyük bir fedakarlıkla yerine getirdiğini belirtti.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Çayeli ilçesinde yaşanan sel felaketinde yaralanan vatandaşlar için 112 Acil Sağlık ekiplerinin zamanında gitmediği ve hava ambulansının görevlendirilmediği yönündeki iddialara değinildi.

Açıklamada, 13 Temmuz saat 18.00 civarında yoğun yağış nedeniyle bölgede sel ve heyelan meydana geldiği anımsatılarak, "Olası yaralılara hızlı ulaşabilmek amacıyla derhal helikopter ambulans seçeceği denenmiş ancak yoğun hava muhalefeti nedeniyle ne helikopter ambulansımız ne de jandarmaya ait helikopter uçuş gerçekleştirebilmiştir." ifadesine yer verildi.

Afet meydana geldiği dakikalarda bölgeye 112'ye ait 14 ambulans ve 2 UMKE ekibi görevlendirildiği kaydedilen açıklamada, tamamı Rizeli dağcılardan oluşan gönüllü RİKE'nin (Rize Arama Kurtarma Ekibi) de olay yerine yönlendirildiği aktarıldı.

Açıklamada, Köprübaşı köyündeki 3 yaralı ihbarı 112 hattına düştüğü andan itibaren köye ulaşabilmek için yoğun çaba içine girildiği belirtilerek, şöyle devam edildi:

"Ancak köye giden tüm yollar sel felaketinden dolayı tahrip olmuştur. Alternatif köy yolları da değerlendirilerek en kısa yol seçilmiş ve iş makineleri, arazi tipi araçlar ve ambulanslarımız bölge insanımızın rehberliğinde yola çıkmıştır. Arama kurtarma ekiplerimiz yolun bir kısmında araçlarla ilerleyerek, bir kısmında ise yürüyerek yoğun ve zorlu bir uğraştan sonra yaralılara ulaşmış ve durumu ağır olan yaralımıza olay yerinde ilk müdahale sağlık ekiplerimiz tarafından yapılmıştır. Durumu ağır olan vatandaşımız saat 03.30'da ambulans ile Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine ulaştırılmış ancak burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmiştir."

UMKE ekipleri başta olmak üzere sahadaki sağlık personelinin afet süresince olaydan etkilenen 14 vatandaşı daha hastanelere ulaştırdığı bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yine UMKE ve RİKE ekiplerimiz Ağaran Şelalesi'nin yanındaki pansiyonda mahsur kalan 49 vatandaşımıza yürüyerek ulaşmış ve onların tahliyesini gerçekleştirmiştir. Sel felaketinde arazideki mevcut yollar çok ciddi zarar görmüş olmasına ve tüm diğer zorlu koşullara rağmen sağlık personelimiz her zaman olduğu gibi görevini zamanında ve büyük bir fedakarlıkla yerine getirmiştir. Hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah'tan rahmet, yaralı vatandaşlarımıza da acil şifalar diliyoruz."

Kaynak: AA

Manşet

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