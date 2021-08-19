Rize, Red Bull Formulaz'a hazır
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Rize, Red Bull Formulaz'a hazır

Rize, Red Bull Formulaz'a hazır
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Türkiye'nin renkli insanlarıyla dikkat çeken bölgesi Karadeniz'in gelenekselleşen tahta araba mücadelesi Red Bull Formulaz için geri sayım başladı.

Türkiye'nin renkli insanlarıyla dikkat çeken bölgesi Karadeniz'in gelenekselleşen tahta araba mücadelesi Red Bull Formulaz için geri sayım başladı. Red Bull ve Formulaz Derneği'nin 12. kez birlikte düzenleyeceği, Rize'nin Ardeşen ilçesine bağlı Tunca beldesinde 22 Ağustos Pazar günü gerçekleştirilecek yarışa 18 yaş üstü herkes katılabilecek.

Red Bull ve Formulaz Derneği'nin birlikte düzenlediği Red Bull Formulaz, 12. kez genç yaşlı herkesi bir araya getiriyor. 1900'lü yılların başlarında yüksek noktalardan aşağı daha hızlı inmek için üretilen, daha sonra ise halkın yoğun kullanımıyla popülerliği artan tahta arabalar, 22 Ağustos'ta Rize'nin Ardeşen ilçesine bağlı Tunca beldesinde bir kez daha en hızlı olabilmek için mücadele edecek.

Uzun ve yoğun çalışmalar sonunda ortaya çıkan tahta araçların en büyük yarışı olarak bilinen Formulaz, bir kez daha kendine özgü kuralları ve eğlenceli parkuru ile hem katılımcılara hem de izleyicilere unutulmaz anlar yaşatacak. Türkiye'nin dört bir yanından gelen yarışmacılar, kendilerinin tasarladığı birbirinden ilginç tahta arabalarla 1.6 kilometrelik parkuru yer yer saatte 60-70 kilometre hıza erişerek en kısa sürede tamamlamaya çalışacak.

Formulaz'ın bu seneki konuğu ise dünya şampiyonu Red Bull sporcusu Ayşe Begüm Onbaşı olacak. Aerobik cimnastik disiplininde Türkiye'nin en başarılı sporcusu olan Onbaşı, bu sene Bakü'de düzenlenen Aerobik Cimnastik Dünya Şampiyonası'nda muhteşem bir performansa imza atmış ve Büyük Kadınlar kategorisinde altın madalyanın sahibi olmuştu.

Formulaz'da yarışa katılan araçların tamamen tahtadan ve el yapımı olması gerekiyor. Araçların boyutları ise 170 x 70 santimetre ile sınırlı olacak. Yönlendirme için direksiyonu ve dört tekerleği bulunması şart olan araçlarda, tekerlek yükseklikleri de 25 santimetreyi aşamıyor. İçlerinde motor bulunmayan araçlar, yerçekimi ile yokuş aşağı hareket ediyor. Formulaz'ın Karadeniz kültürünü yaşatan bir başka özelliği ise tüm yarışmacıların giymesinin zorunlu olduğu kıl çorap ve kara lastik ayakkabılar.

40 yaş üstü katılımcıların ayrı bir kategoride yarıştığı Formulaz, 18 yaşını tamamlamış herkesin katılımına açık. - İSTANBUL

Rize, Red Bull Formulaz'a hazır
Rize, Red Bull Formulaz'a hazır

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Murat Kurum Faik Öztrak Süleyman Soylu Mustafa Destici
Magazin İrem Derici Hande Erçel Haluk Levent Demet Akalın
Spor Ozan Tufan Fatih Terim Burak Yılmaz Abdullah Avcı Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Rize, Red Bull Formulaz'a hazır - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.8.2021 13:16:03. #1.15#

title