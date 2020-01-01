Rize, Ordu ve Trabzon'da yeni yıla görev başında giren polislere ziyaret

01.01.2020 01:02 | Son Güncelleme: 01.01.2020 01:37

Rize, Ordu ve Trabzon'da yeni yılı görev başında karşılayan emniyet mensupları, vali ve emniyet müdürlerince ziyaret edildi.

Rize Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, hem moral vermek hem de başarı dilemek amacıyla görev başındaki polislere ziyarette bulundu.

Gökduman, müdür yardımcıları, şube müdürleri ve Baro Başkanı Ümit Peçe ile Alipaşa mevkisindeki uygulama noktasına gitti. Burada görev yapan polislerin ve noktada durdurulan sürücülerin yeni yılını kutladı.

Nurettin Gökduman, bir süre konuştuğu polis ve vatandaşlara baklava ikram etti.

AK Parti Rize İl Gençlik Kolları üyeleri de polis noktalarını ziyaret ederek, makamında uğradığı silahlı saldırı sonucu şehit olan Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin isminin yazılı olduğu bardaklarla polislere çorba ikram etti.

AK Parti Rize Gençlik Kolları Başkanı Kadir Ali Çelik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni yıl nedeniyle polis ve kolluk kuvvetlerinin yoğunluğu olduğunu belirterek, "Biz de bu yoğunlukta onların hem yanında olmak hem de destek olmak istiyoruz. Bu sadece bugünle sınırlı değil, her durum ve şartta polis ve askerlerimizin yanındayız." dedi.

Ordu

Ordu Valisi Seddar Yavuz da yılbaşı gecesi görev yapan polis, jandarma, sağlık çalışanları ve itfaiye ekiplerini ziyaret etti.

Vali Yavuz, kent protokolüyle birlikte Altınordu ilçesi Kirazlimanı Mahallesi'ndeki polis kontrol noktasına gitti.

Polislerle sohbet eden Vali Yavuz, ardından baklava ikramında bulundu.

Vali Yavuz, daha sonra 112 Komuta Merkezi, İtfaiye Daire Başkanlığı, Ordu Devlet Hastanesi, Ordu Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesini ziyaret etti.

Görev başındaki çalışanların yeni yılını kutlayan Yavuz, Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi'nde gün içinde dünyaya gelen 8 bebeğin ailelerine hediye verdi.

Trabzon

Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu da yeni yıl dolayısıyla kontrol noktalarındaki güvenlik güçlerini ve esnafı ziyaret etti.

Ustaoğlu ve İl Emniyet Müdürü Metin Alper, yeni yıla huzur içinde girilmesi için görevleri başında bulunan güvenlik güçlerini ziyaret etti, yeni yıllarını kutladı.

15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı civarındaki esnafı da ziyaret eden Ustaoğlu, vatandaşlara huzur dolu bir yıl diledi.

Kaynak: AA