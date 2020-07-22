RİZE Operatör alev alan iş makinesi için yardım istedi, sürücüler durmadı Operatör alev alan iş makinesi için yardım istedi, sürücüler durmadıRİZE'de yol yapım çalışması sırasında aniden alev alan iş makinesinin operatörü sürücülerden yardım istedi, ancak hiçbir sürücü durmadı.

Operatör alev alan iş makinesi için yardım istedi, sürücüler durmadı

RİZE'de yol yapım çalışması sırasında aniden alev alan iş makinesinin operatörü sürücülerden yardım istedi, ancak hiçbir sürücü durmadı. Operatörün yardımına koşan esnaf, yangın tüpü ile alevleri söndürdü. Operatörün panik anları kameraya yansıdı. Cumhuriyet Caddesi'nde belediye ekiplerince yol yapım çalışması sırasında bir iş makinesinin motoru alev aldı. Paniğe kapılan operatör Yılmaz Kabil, araçları durdurarak yardım istedi, ancak sürücüler durmadı. Operatörün yardımına koşan esnaf yangın tüpü ile alev alan iş makinesini söndürdü. Yanan iş makinesinde hasar oluştu. Operatörün panik anları ise kameraya yansıdı. İş makinesi operatörü Yılmaz Kabil, "İnsanlar çok değişti. Yardımsever insan kalmadı. Burada makinenin yandığını görüdükleri halde araçlarından bir yangın tüpü çıkarıp vermediler. Sağolsun esnaf arkadaşlar kısa sürede yardımımıza yetişti. Büyümeden yangını söndürdük" dedi.

Yangına müdahale eden esnaf Uğur Kaytaz ise, Makinenin yandığını gördüm. Arabalar geçiyor burada, kimse yardım etmedi. Hepsinde ufak da olsa yangın tüpü vardır. Kimse çıkarıp yangın tüpü vermedi. Ben de çıkardım, tüpü verdim. Bu makinede 81 milyonun hakkı vardır. Allah göstermesin bir patlama olur, bir şey olur. Büyümeden söndürdük diye konuştu.

Kaynak: DHA