Rize'nin yüksek rakımlı yaylalarına kar yağdı
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Rize'nin yüksek rakımlı yaylalarına kar yağdı

Rize'nin yüksek rakımlı yaylalarına kar yağdı
Anadolu Ajansı / Fikret Delal - Haberler | Güncel

Rize'nin yüksek kesimlerindeki yaylalarda, mayısta yağan karın ardından güzel görüntüler oluştu.

Rize'nin yüksek kesimlerindeki yaylalarda, mayısta yağan karın ardından güzel görüntüler oluştu.

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesi ile Artvin sınırları arasında bulunan ve doğal güzellikleriyle ünlü Kaçkar Dağları Milli Parkı'nda yer alan yaylalara, hava sıcaklıklarının düşmesiyle kar yağdı.

Ayder Yaylası'nda 5 santimetreye ulaşan kar kalınlığı daha yüksek rakımdaki yaylalarda ise 10 santimetreye kadar çıktı.

Kovid-19 tedbirleri kapsamında uygulanan "tam kapanma" sürecini yaylalarda geçirenler ile hayvanlarıyla yaylaya çıkan çobanlar, mayıs ayında kar sürprizi yaşadı.

Beyaza bürünen doğada güzel görüntüler oluştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fikret Delal

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