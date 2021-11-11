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Rize'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu

AA / Muhittin Sandıkçı - Haberler | Güncel
Rize'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu

Kaçkar Dağları Milli Parkı içerisinde bulunan Ayder Yaylası ve 2 bin rakımın üzerindeki yaylalarda kar yağışı etkili oluyor.

Kaç Kar Dağları Milli Parkı içerisinde bulunan Ayder Yaylası ve 2 bin rakımın üzerindeki yaylalarda kar yağışı etkili oluyor.

Çağrankaya, Huser, Samistal, Pokut ve Sal yaylalarında kar kalınlığı 15 santimetreyi geçerken 3 bin rakımın üzerindeki bölgelerde ise 20 santimetreye ulaştı.

Karayolları ekipleri, Ovit Dağı geçidinde kar kalınlığının 15 santimetreye yaklaştığını belirterek yol temizleme çalışmalarının sürdüğünü kaydetti.

Yaylalarda vatandaşların bulunması nedeniyle geçidin bir süre daha açık tutulacağını ifade eden ekipler, Ovit Tüneli bölgesinde herhangi bir olumsuzluk olmadığını aktardı.

İl Genel Meclisi Başkanı İbrahim Türüt, AA muhabirine, yayla yollarını açtıklarını belirterek vatandaşları, yaylalardan dönüşleri tamamlamaları konusunda uyardı.

Yaylalarda gelecek günlerde yol çalışması yapılmayacağını ifade eden Türüt, son kez yol temizleme çalışması yaptıklarını aktardı,

Türüt, İl Özel İdare ekiplerinin yol kontrollerini sürdürdüğünü sözlerine ekledi.

Rize'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu

Rize'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu

Rize'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu

Rize'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu

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