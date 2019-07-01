Rize'nin yaylalarına kar yağdı

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde yüksek rakımlı yaylalara kar yağdı. Yaz aylarında kar sürprizi ile karşılaşan turistler, şaşkınlık yaşadı.

Çamlıhemşin ilçesi Yukarı Kavron Yaylası'nda dün gece saatlerinde etkili olan soğuk hava ile birlikte kar yağdı. Kısa süreli etkili olan kar yağışı ile yayla beyaza büründü. Kar kalınlığı yer yer 3 santimetreyi buldu. Yaz aylarında kar sürprizi ile karşılaşan turistler, şaşkınlık yaşadı. Otel ve pansiyonlarından çıkarak kar yağışını seyreden tatilciler, fotoğraf çektirdi, selfie yaptı.

Kaynak: DHA