Rize'nin Senegalli çay hasatçıları Corona virüs krizi nedeniyle bu yıl Karadenizli ailelere yardım etmek için gelmesi beklenen 40 bin yabancı uyruklu işçi gelemedi.

Corona virüs krizi nedeniyle bu yıl Karadenizli ailelere yardım etmek için gelmesi beklenen 40 bin yabancı uyruklu işçi gelemedi. Bölgedeki pek çok aile kendi imkanlarıyla çay hasadı yapıyor. Ayrıca Türkiye'de yaşayan ve çalışma iznine sahip olan farklı ülkelerden işçiler de çay hasadında görev alıyor. Rize'deki 3 Senegalli de onlardan.

Kaynak: DailyMotion.com