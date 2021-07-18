Rize'nin sel bilançosu netleşiyor

Rize'deki selin bilançosu netleşiyor Rize'de geçtiğimiz Çarşamba günü etkili olan 6 kişinin ölümü, 2 kişinin de kaybolması ile sonuçlanan selin bilançosu belli olmaya başladı.

Rize'deki selin bilançosu netleşiyor

RİZE - Rize'de geçtiğimiz Çarşamba günü etkili olan 6 kişinin ölümü, 2 kişinin de kaybolması ile sonuçlanan selin bilançosu belli olmaya başladı.

Geçtiğimiz Çarşamba günü Rize'de etkisini gösteren şiddetli yağışlarda Rize'nin Güneysu ilçesinde metrekareye 213,6 kilogram yağış düşerken, Çayeli içesine bağlı Madenli Beldesine ise metrekareye 188,2 kilogram yağış düştü.

Yağışlar neticesinde meydana gelen selde 4'ü Güneysu ilçesinde, 2'si ise merkeze bağlı Muradiye beldesinde olmak üzere 6 kişi hayatını kaybederken, kayıp 2 kişiyi ise Güneysu ve Muradiye Beldesinde arama çalışmaları sürüyor. UMKE ve 112 Acil yardımdan 127 personel ve 39 araç, arama çalışmaları için AFAD, JAK, AKUT, UMKE, Sahil Güvenlik ve Deniz Polisi başta olmak üzere 244 personel ve 57 dalgıç sahada Hasan Arıcı ve Batuhan Delihasan'ı arama çalışmalarına devam ediyor. Ayrıca, bölgeye keşif amaçlı Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığına ait 2 adet helikopter ve JİKU ekipleri de arama çalışmalarına destek veriyor.

2 bin 776 personel ve 704 araç sel bölgesinde

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından 150 personel ve 50 araç, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından 90 personel ve 30 araç, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından 38 personel ve 8 araç, Tarım ve Orman Bakanlığından 190 personel ve 83 araç, Hazine ve Maliye Bakanlığından 26 personel ve 4 araç, Kolluk Birimlerinden 1 bin 334 personel ve 177 araç, Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanlığından 150 personel ve 52 araç, belediyelerden 390 personel ve 187 araç, Kızılay'dan 37 personel ve 17 araç olmak üzere toplamda 2 bin 776 personel ve 704 araç sel bölgelerinde çalışmalarını sürdürüyor.

Bin 39 bina ve 2 bin 691 bağımsız bölümde inceleme

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı teknik ekipleri tarafından bugüne kadar 1 bin 39 bina ve 2 bin 691 bağımsız bölümde yapılan incelemeler sonucunda; 39 ağır yıkık bina, 83 ağır yıkık bağımsız bölüm olduğu tespit edilirken hasar tespit çalışmaları da devam ediyor. İl Defterdarlığı tarafından Muradiye, Gu"neysu, Madenli ve Bu"yu"kköy belediyelerinde 4'er kişilik 5 ekip ve merkezde koordinasyon için 6 personel olmak u"zere toplamda 26 personel ile zarar tespit çalışmaları sürdürülürken İl Tarım ve Orman Müdürlüğü merkezde oluşturulan 21 hasar tespit ekibi ile sahada çiftçiler ile yüz yüze görüşerek hasar tespit çalışmaları devam etmekte.

Çayeli Büyükköy Beldesinde 7 farklı noktada 35 kişi, Güneysu ilçesinde 4 farklı noktada 20 kişi, Muradiye beldesinden 3 kişi, Merkez Karayemiş'ten 30 kişi, Ambarlık Köyü'nden 15 kişi olmak üzere toplam 103 kişi tahliye edildi. Güneysu Merkez Mahallesinden ise tahliye edilen 15 kişi, Güneysu Spor Lisesi yurduna konaklamaları için yerleştirildi.

140 noktada 205 bina incelendi

AFAD tarafından Afet Etüt çalışmaları kapsamında 4 ayrı ekip oluşturularak olup 140 noktada 205 binada inceleme yapılırken inceleme yapılan bölgede 4' ü yıkık-ağır hasarlı olmak üzere 44 konutun nakledilmesi, 28 konut için afet önleyici istinat duvarı yapılması, 16 konutun ise kontrol etütleri programına alınması önerilerek görevlendirilen ekiplerce sahada çalışmalar hız kesmeden devam ediyor.

Öte yandan Afete müdahale ve hayatın normalleştirilmesi faaliyetlerinde kullanılmak üzere Rize'ye Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca 1 milyon, Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca 11,5 milyon ve AFAD Başkanlığınca 5 milyon TL olmak üzere toplam 17 milyon 500 bin TL nakdi yardım gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Hasan Fehmi Demir