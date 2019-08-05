Rize'nin Salarha beldesinde yoğun yağış nedeni ile oluşan dere taşması sonucu sele kapılan araçta...

Rize'nin Salarha beldesinde yoğun yağış nedeni ile oluşan dere taşması sonucu sele kapılan araçta...

Rize'nin Salarha beldesinde yoğun yağış nedeni ile oluşan dere taşması sonucu sele kapılan araçta bulunan 3 kişiden biri kayboldu.

5.08.2019 00:18
Rize'nin Salarha beldesinde yoğun yağış nedeni ile oluşan dere taşması sonucu sele kapılan araçta...

Rize'nin Salarha beldesinde yoğun yağış nedeni ile oluşan dere taşması sonucu sele kapılan araçta bulunan 3 kişiden biri kayboldu. Kayıp şahsı arama çalışmaları sürüyor. - RİZE

Kaynak: İHA
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