Rize'nin Salarha beldesinde yoğun yağış nedeni ile oluşan dere taşması sonucu sele kapılan araçta...
Rize'nin Salarha beldesinde yoğun yağış nedeni ile oluşan dere taşması sonucu sele kapılan araçta bulunan 3 kişiden biri kayboldu.
Rize'nin Salarha beldesinde yoğun yağış nedeni ile oluşan dere taşması sonucu sele kapılan araçta bulunan 3 kişiden biri kayboldu. Kayıp şahsı arama çalışmaları sürüyor. - RİZE
Kaynak: İHA
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