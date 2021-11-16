Rize'nin Onur Konuğu Olduğu Mezopotamya Gurme Fuarı Açıldı

DİYARBAKIR (Habermetre) - Rize'nin onur konuğu olarak katıldığı Mezopotamya Gurme ve Yöresel Lezzetler Fuarı Kemençe ve Halk Oyunları eşliğinde ziyaretçilerine kapılarını açtı.

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) ve Mezopotamya Fuarcılığın organize ettiği 6 gün sürecek olan Mezopotamya Gurme ve Yöresel Lezzetler Fuarı, Rize'nin plaka koduna istinaden 53 metrelik örgü peynirin kesimiyle başladı.

Fuarın açılışına Rize Valisi Kemal Çeber, Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, Milletvekili Mehmet Mehdi Eker, Ebubekir Bal ile 52 ilin Ticaret Odası Başkanları ve çok sayıda davetli katıldı.

Rize'nin onur konuğu olarak katıldığı bu yıl ki fuarda, Rize'ye ait yöresel yemekler ve tadım atölyeleri yapılarak ziyaretçilerin beğenisine sunuluyor. Rize'den Aydın'a, Van'dan, Osmaniye'ye, Mersin'den Sivas'a, Kastamonu'dan Trabzon'a, Hatay'dan Kayseri'ye 55 ilin yöresel lezzetleri 5 gün boyunca sergilenecek.

Fuarda onur konuğu olarak konuşan Rize Valisi Kemal Çeber, Rize'deki vatandaşların selamlarını Diyarbakır'a arz ettiğini aktararak, "Hep beraber heyecanlıyız. Yaklaşık 3 yıldır bu konseptte hiçbir faaliyete katılmadık. Rize çok zengin kültüre sahip bir il, her fuarda özel davetler gelir. Pandemi ve diğer gerekçelerle bu kapsamda katılım sağlayamamıştık. Ama davet Diyarbakır'dan olunca yaklaşık 250 kişilik ekiple buradayız. Şehri eşimle birlikte gezdim, tarihi yerlere baktım. Diyarbakır'ın çok değiştiğini gördüm. Her geldiğimde Diyarbakır'dan çok etkilendim. Medeniyetin ilk filizlendiği yer burası. Kadim bir kent" dedi.

Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu da Diyarbakır'da önemli bir etkinliği birlikte açtıklarını belirterek, "12 bin 500 yıllık insan birikimini burada. Biz Diyarbakır'ı gastronomi bakımından tarif ederken insanlığın lezzet serüveninin başladığı yerdir diyoruz. Bunu tesadüfen söylemiyoruz. Çünkü insanoğlu yerleşik hayata bu coğrafyada Mezopotamya'da, Diyarbakır'da, Şanlıurfa'da ve Mardin'de geçti. İnsanoğlu ilk kültür tanımını, buğdayı, arpayı, mercimeği bu topraklarda tarımına başlayarak yaptı. Hayvanları bu topraklarda evcilleştirdi. İlk mayalı ekmeği Diyarbakır'da körük tepede mayaladı ve pişirdi. Gastronomi deyince, lezzet deyince, bölge çok önemli, ülkemiz çok önemli. Biz elimizdeki çok önemli bir değeri mutfak kültürümüzü yemeklerimizi gastronomi kültürümüzün yeni yeni farkına varıyoruz. Bütün şehirler, Antalya'sıyla, Rize'siyle, Bursa'sıyla, Diyarbakır'ı ile Gaziantep'iyle, Hatay'ı. Yeni yeni değerlerimizin farkına varıyoruz. Dünya gastronomiden yıllardır para kazanıyor. Biz sadece kendimiz tüketiyoruz. Ama bu fuarlar inşallah elimizdeki bu büyük serveti hem kendimiz için hem insanlık için kullanma yolunda bize fırsat verecek" diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından katılımcılar tarafından kurdele ve Rize'nin il plaka kodu olan 53 metre uzunluğunda örgülü peynir kesilmesiyle açıldı.

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