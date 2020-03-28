Rize'nin Kendirli beldesi ve 4 köyde 'koronavirüs' karantinası sürüyor-4
Rize'nin Kendirli beldesi ve 4 köyde 'koronavirüs' karantinası sürüyor-4 (BLD BŞK. RÖP)
28.03.2020 13:05 | Son Güncelleme: 28.03.2020 13:07
Rize'nin Kendirli beldesi ve 4 köyde 'koronavirüs' karantinası sürüyor-4 (BLD BŞK. RÖP)
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Kaynak: DHA