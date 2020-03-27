Rize'nin Kendirli beldesi ve 4 köyde 'koronavirüs' karantinası-
Rize'nin Kendirli beldesi ve 4 köyde 'koronavirüs' karantinası- ( EKİYLE YENİDEN )
27.03.2020 17:50 | Son Güncelleme: 27.03.2020 17:51
Rize'nin Kendirli beldesi ve 4 köyde 'koronavirüs' karantinası- ( EKİYLE YENİDEN )
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
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Kaynak: DHA