Rize'nin Kalkandere Kaymakamı Yılmaz'dan karantina açıklaması Açıklaması
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Rize'nin Kalkandere Kaymakamı Yılmaz'dan karantina açıklaması Açıklaması

Rize'nin Kalkandere Kaymakamı Sercan Yılmaz, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 4 mahallede yarından itibaren uygulanacak karantinaya ilişkin, "Vatandaşlarımızdaki yanlış algıları ortadan kaldırmak için şunu ifade etmek isterim ki bu bir kontrollü tedbirdir.

14.04.2020 11:08 | Son Güncelleme: 14.04.2020 11:08
Rize'nin Kalkandere Kaymakamı Yılmaz'dan karantina açıklaması Açıklaması

Rize'nin Kalkandere Kaymakamı Sercan Yılmaz, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 4 mahallede yarından itibaren uygulanacak karantinaya ilişkin, "Vatandaşlarımızdaki yanlış algıları ortadan kaldırmak için şunu ifade etmek isterim ki bu bir kontrollü tedbirdir. En nihayette sokağa çıkma yasağı tarzında bir şey değil." dedi.

Yılmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilçedeki karantina tedbirinin yarın saat 08.00'den itibaren uygulanacağını söyledi.

Söz konusu tedbirin Medrese, Aşağı Tatlısu, Yukarı Tatlısu ve Aksu Mahallelerini kapsadığını belirten Yılmaz, "Vatandaşlarımızdaki yanlış algıları ortadan kaldırmak için şunu ifade etmek isterim ki bu bir kontrollü tedbirdir. En nihayette sokağa çıkma yasağı tarzında bir şey değil." ifadelerini kullandı.

"Temel tüketim maddelerinin satıldığı işletmelerimiz açık bulunacak"

Yılmaz, Kaymakamlık olarak belediye yetkilileri ile bir araya gelerek vatandaşların bu süreçte temel ihtiyaçlarının nasıl karşılayacağı noktasında belirli kuralları ve standartları oluşturacaklarını belirterek şöyle devam etti:

"Bu süreçte ekmek fırınlarımız, eczaneler, marketler gibi vatandaşlarımızın temel tüketim ihtiyaçlarına hitap eden işletmeler açık bulunacak. Buradaki amaç; sadece bizim kontrolümüzde, mümkün olduğunca insanların evde kalacağı şekilde vatandaşlarımızın hareketlerini yeniden düzenleyebilmektir. İnşallah kısa süreceğini umacağımız bu tedbirin vatandaşlarımız için de hayırlı olacağını temenni ediyoruz."

Bu süreçte kimsenin bir sıkıntı yaşamayacağına dikkati çeken Yılmaz, "Hepsinin öncelikle rahat ve ferah olmasını istiyorum, kimse bir sıkıntı yaşamayacak. Az önce de ifade ettiğim gibi temel tüketim maddelerinin satıldığı bütün dükkan ve işletmelerimiz açık bulunacak. Bu tedbir nihayetinde vatandaşlarımızın kendi sağlığına yönelik, onların sağlığını korumaya yönelik bir tedbirdir." diye konuştu.

Yılmaz, bu süreçte vatandaşların mümkün olduğunca evde kalmasını, dışarı çıkarken ise muhtarlar ve kendileriyle iletişim halinde olup sosyal izolasyona, sosyal mesafeye mümkün olduğunca dikkat etmelerini isteyerek "İçleri rahat olabilir, gönülleri ferah olabilir, herhangi bir sıkıntı ve aksaklığa da mahal vermeyeceğiz." dedi.

Kaynak: AA

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