Rize'nin İyidere ilçesinde bir köyde karantina başlatıldı

Rize'nin İyidere ilçesinde bir köyde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina başlatıldı, iki okulda yüz yüze eğitime ara verildi.

Rize'nin İyidere ilçesinde bir köyde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina başlatıldı, iki okulda yüz yüze eğitime ara verildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, yapılan tüm çalışmalara rağmen Kovid-19 vakalarının artış göstermesi üzerine yeni kararlar aldı.

Açıklamada, virüsün toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, sosyal mesafeyi koruma ve yayılım hızını kontrol altında tutmak amacıyla yeni kararlar alındığı vurgulanarak, şu ifadeler kullanıldı:

"Büyükçiftlik köyünde karantina uygulanmasına, Büyükçiftlik İlkokulu ve Ortaokulunda yüz yüze eğitime ara verilerek uzaktan eğitime devam edilmesine, bugünden itibaren karantina uygulamasının başlatılmasına karar verilmiştir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhittin Sandıkçı