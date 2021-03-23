Rize'nin İkizdere ilçesinde heyelan
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Rize'nin İkizdere ilçesinde heyelan

23.03.2021 16:46 | Son Güncelleme: 23.03.2021 16:54

Rize'nin İkizdere ilçesinde heyelan Heyelan nedeniyle ilçeye bağlı Ayvalık Köyü'nde 3 ev tahliye edildi Rize'nin İkizdere ilçesine bağlı Ayvalık Köyü'nde meydana gelen heyelan sonrası 3 ev yıkılma tehlikesi bulunduğu için tahliye edildi.

Rize'nin İkizdere ilçesinde heyelan

Heyelan nedeniyle ilçeye bağlı Ayvalık Köyü'nde 3 ev tahliye edildi

RİZE - Rize'nin İkizdere ilçesine bağlı Ayvalık Köyü'nde meydana gelen heyelan sonrası 3 ev yıkılma tehlikesi bulunduğu için tahliye edildi.

İkizdere ilçesi Ayvalık Köyü'nde, sağanak yağışlar sonrası heyelan meydana geldi. AFAD ekiplerinin incelemesi sonrası heyelan nedeniyle yıkılma riski taşıyan 3 ev için tahliye kararı verildi. Tahliye edilen evin sahipleri ise bir an önce tedbir alınmasını istedi.

Kahvaltı ederken heyelanın meydana geldiğini anlatan Ayşe Tozkoparan "Bir anda bir gürültü geldi. 'Deprem mi oldu' diye cama koştum. Önce evin altı koptu, sonradan üstü geldi. Hemen eşimin yanına gidip 'evin altı koptu hemen dışarı çıkalım' dedim. Ayaklarımız yanlı ayak dışarı koştuk. Daha sonra komşularımızın evine gidip onları kontrol ettik. Çok şükür can kaybı olmadı ama evlerimiz kötü durumda. Mağdur durumdayız" ifadelerini kullandı.

3 yılda tamamlayabildikleri evlerinden başka gidecek yerleri olmadığını belirten Şenol Tozkoparan ise, "Buralar bize dededen babadan kalan yerler, gidecek başka yerimiz yok. Burada hasarlı kayaların temizlenip güçlendirme yapılmasını bekliyoruz" diyerek yetkililerden yardım istedi.

Rize'nin İkizdere ilçesinde heyelan
Rize'nin İkizdere ilçesinde heyelan
Rize'nin İkizdere ilçesinde heyelan
Rize'nin İkizdere ilçesinde heyelan

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HASAN FEHMİ DEMİR

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