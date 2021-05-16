Rize'nin İkizdere ilçesinde 15 gün süreyle gösteri, yürüyüş ve basın açıklaması yasaklandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Rize'nin İkizdere ilçesinde 15 gün süreyle gösteri, yürüyüş ve basın açıklaması yasaklandı

Rize'nin İkizdere ilçesinde 15 gün süreyle gösteri, yürüyüş ve basın açıklaması yasaklandı
Anadolu Ajansı / Muhittin Sandıkçı - Haberler | Güncel

Rize Valiliği, İkizdere ilçe sınırları içerisinde kamu düzeninin sağlanması, yeni tip koronavirüs tedbirlerinin uygulanabilmesi için gösteri, yürüyüş ve basın açıklaması yapılmasının 15 gün süreyle yasaklandığını bildirdi.

Rize Valiliği, İkizdere ilçe sınırları içerisinde kamu düzeninin sağlanması, yeni tip koronavirüs tedbirlerinin uygulanabilmesi için gösteri, yürüyüş ve basın açıklaması yapılmasının 15 gün süreyle yasaklandığını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, polis ve jandarma sorumluluk bölgelerinin tamamında farklı kesimler arasında gerilim yaşanmasının önlenmesi, milli birlik ve beraberliği zedeleyici provokatif eylemlerin önüne geçilmesinin hedeflendiği belirtildi.

Açıklamada, kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanması, koronavirüs salgınına karşı halk sağlığının korunması amacıyla önlemler alındığı vurgulanarak, şu ifadelere yer verildi:

"Temel hak ve özgürlükler ile başkalarının hak ve özgürlüklerinin ve genel asayişin korunması, genel trafik ve yolcu güvenliğinin sağlanması, şiddet olaylarına mahal verilmemesi ve yaygınlaşmasının önlenmesi, yaşanabilecek olumsuz durumların önüne geçilebilmesi maksadıyla, meydan, cadde, sokak, yol, park gibi umuma açık tüm alanlarda; yürüyüş, protesto eylemi, oturma eylemi, açlık grevi, stant açma, çadır kurma, açık ve kapalı yer toplantısı yapma, yüksek sesli yayın yapan araçlar ile konvoy düzenleme, imza kampanyası, konser, şenlik ve miting düzenleme, el ilanı, bildiri ve broşür dağıtma, afiş ve poster asma, toplu karşılama ve uğurlama, basın açıklaması yapma gibi etkinliklerin (parti, sendika, dernek, sivil toplum kuruluşları kongrelerinin, basın açıklamalarının yalnızca parti, sendika, dernek, sivil toplum kuruluşu binalarının içinde sosyal mesafe kurallarına uymak şartıyla düzenlenmesi hariç), yapılmasının 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11. maddesi ile 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununun 17. maddesine istinaden valilik makamının 16/05/2021 tarih ve 2835 sayılı oluru ile 17/05/2021 günü saat 00: 01'den başlayarak, 15 (onbeş) gün süreyle yasaklanmasına karar verilmiştir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhittin Sandıkçı

Son dakika haberleri... Giresun'da annesini baltayla öldüren, kardeşi ile 2 polisi yaralayan zanlı vurularak etkisiz hale getirildi
Son dakika haberleri... Giresun'da annesini baltayla öldüren, kardeşi ile 2 polisi yaralayan zanlı vurularak etkisiz hale getirildi
Kademeli normalleşme döneminde kamu kurum ve kuruluşlarında esnek çalışma usulleri uygulanmaya devam edilecek, mesai saatleri 10.00-16.00 olarak...
Kademeli normalleşme döneminde kamu kurum ve kuruluşlarında esnek çalışma usulleri uygulanmaya devam edilecek, mesai saatleri 10.00-16.00 olarak...
Bu da yerli Örümcek Adam! Alkollü olduğu iddia edilen şahıs kale surlarında 8 metre yüksekliğe tırmandı
Bu da yerli Örümcek Adam! Alkollü olduğu iddia edilen şahıs kale surlarında 8 metre yüksekliğe tırmandı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Deniz Demir Devlet Bahçeli Lale Karabıyık Süleyman Soylu
Magazin Cem Yılmaz Pınar Altuğ Şeyma Subaşı Serdar Ortaç
Spor Ozan Tufan Caner Erkin Şenol Güneş Burak Yılmaz Vincent Aboubakar
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Rize'nin İkizdere ilçesinde 15 gün süreyle gösteri, yürüyüş ve basın açıklaması yasaklandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.05.2021 21:33:30. #1.13#

title