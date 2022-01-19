Rize'nin Hemşin ilçesinden kartpostallık görüntüler - Haberler
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Rize'nin Hemşin ilçesinden kartpostallık görüntüler

İhlas Haber Ajansı / Cengiz Yıldırım - Haberler | Güncel

Rize'nin Hemşin ilçesinden kartpostallık görüntülerRİZE Kar yağışı ile Rize'nin Hemşin ilçesinde kartpostallık görüntüler oluştu.

HEMŞİN, RİZE (İHA) - Rize'nin Hemşin ilçesinden kartpostallık görüntüler

RİZE Kar yağışı ile Rize'nin Hemşin ilçesinde kartpostallık görüntüler oluştu.

Rize'nin yüksek kesimlerinde günlerdir devam eden kar yağışı yemyeşil doğanın beyaz ile buluşmasına neden oldu. Deniz seviyesinden 336 metre yüksekte olan Hemşin, kar yağışı ile beyaza bürünerek yemyeşil doğasının beyazla birleşmesiyle kartpostallık görüntüler verdi. Taş evleri ile yerli ve yabancı turistlerin dikkatini çeken Hemşin drone ile havadan görüntülendi.

Rize'nin Hemşin ilçesinden kartpostallık görüntüler

Rize'nin Hemşin ilçesinden kartpostallık görüntüler

Rize'nin Hemşin ilçesinden kartpostallık görüntüler

İhlas Haber Ajansı / Cengiz Yıldırım - Son Dakika Haberleri

Hemşin, Rize, kar, Güncel, Haber

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