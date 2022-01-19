Rize'nin Hemşin ilçesinden karpostallık kar görüntüleri oluştu

HEMŞİN, RİZE (İHA) - Kar yağışı ile Rize'nin Hemşin ilçesinde kartpostallık görüntüler oluştu.

Rize'nin yüksek kesimlerinde günlerdir devam eden kar yağışı yemyeşil doğanın beyaz ile buluşmasına neden oldu. Deniz seviyesinden 336 metre yüksekte olan Hemşin, kar yağışı ile beyaza bürünerek yemyeşil doğasının beyazla birleşmesiyle kartpostallık görüntüler verdi. Taş evleri ile yerli ve yabancı turistlerin dikkatini çeken Hemşin drone ile havadan görüntülendi.

(Cengiz Yıldırım/ İHA)