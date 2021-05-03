Rize'nin gözde yaylaları tam kapanmanın biteceği tarihi bekliyor
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Rize'nin gözde yaylaları tam kapanmanın biteceği tarihi bekliyor

Rize'nin gözde yaylaları tam kapanmanın biteceği tarihi bekliyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Rize'nin gözde turizm merkezlerinden Çamlıhemşin ilçesindeki Elevit Yaylası 17 günlük kapanmada sessizliğe büründü.

Rize'nin gözde turizm merkezlerinden Çamlıhemşin ilçesindeki Elevit Yaylası 17 günlük kapanmada sessizliğe büründü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçtiğimiz hafta düzenlenen kabine toplantısının ardından yaptığı açıklama ile yayınlanan yeni genelge ile 17 günlük tam kapanma ile birlikte Rize'nin güzide yaylalarının ıssız kalmasına sebep oldu. Her yıl on binlerce turist ağırlayan Rize Yaylaları, kısıtlamanın ardından tekrar doğaseverlerin uğrak noktaları haline gelmesi için gün sayıyor.

Rize merkeze 2 saat, Çamlıhemşin ilçesine ise 1 saat uzaklıktaki, yerli ve yabancı turistlerin ve doğa severlerin uğrak noktası olan Elevit Yaylası'da tam kapanmadan nasibini aldı. Çamlıhemşin ilçesine bağlı bin 800 rakımdaki Elevit Yaylası, eşsiz doğasının yanı sıra temiz havasıyla da herkesin ilgi odağı olurken, yayla şimdilerde ise tam kapanmanın biteceği düşünülen 17 Mayıs'ın gelmesini bekliyor. - RİZE

Rize'nin gözde yaylaları tam kapanmanın biteceği tarihi bekliyor
Rize'nin gözde yaylaları tam kapanmanın biteceği tarihi bekliyor
Rize'nin gözde yaylaları tam kapanmanın biteceği tarihi bekliyor
Rize'nin gözde yaylaları tam kapanmanın biteceği tarihi bekliyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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