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Rize'nin Fındıklı ilçesinde yangın

Rize'nin Fındıklı ilçesinde yangın
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Rize'nin Fındıklı ilçesinde çıkan yangında 3 ev ile çay arazileri zarar görürken, yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

ÇAY, AFYON (İHA) - Rize'nin Fındıklı ilçesinde çıkan yangında 3 ev ile çay arazileri zarar görürken, yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Alınan bilgiye göre, yangın sabah saatlerinde ilçeye bağlı Çağlayan köyünde çıktı. Orman temizliğinin ardından çıktığı iddia edilen yangında çay tarım arazileri alevler içinde kaldı. İhbar üzerine Fındıklı Belediyesi İtfaiye Ekipleri, Jandarma ve AKUT ekipleri yangın bölgesine sevk edilirken, alevlerin sıçradığı 3 evden biri kullanılamaz hale geldi. Çay arazilerinin de zarar gördüğü yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

(Cengiz Yıldırım-İHA)

Rize'nin Fındıklı ilçesinde yangın

Rize'nin Fındıklı ilçesinde yangın

Rize'nin Fındıklı ilçesinde yangın

Rize'nin Fındıklı ilçesinde yangın

Rize'nin Fındıklı ilçesinde yangın

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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