Rize'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıl dönümü kutlandı

Rize'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Valilik önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlayan törende, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Belediye Başkanı Rahmi Metin, burada yaptığı konuşmada, tarihin gelecek nesillere iyi anlatılması gerektiğini belirtti.

Geçmiş iyi bilinmeden geleceği inşa etmenin mümkün olmadığını vurgulayan Metin, "Vatanımız için mücadele eden ecdadımıza, bugün biz torunları olarak daha çok çalışıp vefa borcumuzu ödemeliyiz. Vatan ve bayrak sevgimiz, birlik ve beraberlik anlayışımız, kalkınma ve gelişme vizyonumuz bize yol gösterecektir." dedi.

Rize'nin düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümünü kutlayan Metin, "103 yıl önce özgürlük, bağımsızlık ve kurtuluş için şahadet şerbetini içen tüm şehitlerimizi rahmet, saygı ve minnetle anıyorum." diye konuştu.

Daha sonra, 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 106. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen "Anadolu Gönül Yolu" etkinliği kapsamında Çanakkale Şehitliği'ne götürülecek Türk bayrağı, Artvin'den getirilerek Rizeli gence teslim edildi.

Kovid-19 tedbirleri kapsamında düzenlenen törene, Vali Vekili Gülhani Ozan Sarı, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Karaman, ÇAYKUR Genel Müdürü Yusuf Ziya Alim, İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Hakan Dedebağı, daire amirleri, siyasi parti temsilcileri ile az sayıda vatandaş katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhittin Sandıkçı