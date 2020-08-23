Rize'nin Dağsu mahallesinde birbirine bitişik iki apartman heyelan tehlikesi nedeniyle tahliye...
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Rize'nin Dağsu mahallesinde birbirine bitişik iki apartman heyelan tehlikesi nedeniyle tahliye...

Rize'nin Dağsu mahallesinde birbirine bitişik iki apartman heyelan tehlikesi nedeniyle tahliye edildi Rize'nin merkeze bağlı Dağsu mahallesinde birbirine bitişik iki apartman şiddetli yağış sonrası oluşan heyelan tehlikesi nedeniyle tahliye edildi.

23.08.2020 01:49 | Son Güncelleme: 23.08.2020 01:54

Rize'nin Dağsu mahallesinde birbirine bitişik iki apartman heyelan tehlikesi nedeniyle tahliye edildi

RİZE - Rize'nin merkeze bağlı Dağsu mahallesinde birbirine bitişik iki apartman şiddetli yağış sonrası oluşan heyelan tehlikesi nedeniyle tahliye edildi.

Birbirine bitişik biri 6, diğeri ise 5 katlı iki apartmanın 1. Katlarına arkadan gelen heyelanın evin içine girmesi nedeniyle bölgeye belediye ekipleri çağrıldı. Belediye ekipleri yaptıkları incelemede iki apartmanın heyelan tehlikesi yaşaması nedeniyle boşaltılmasına karar verdi. 10 haneli 30 kişinin yaşadığı apartmandakiler polis ekipleri tarafından evlerinden çıkartılarak yakınlarının evlerine gönderildi.

Öte yandan Salarha'dan Rize şehir merkezine seyir halinde olan bir aracın üzenine heyelan gelmesi üzerine araç toprak altında kaldı. Sürücüsü son anda araçtan çıkmayı başarırken, İl Özel İdaresi ve Rize Belediyesi ekipleri il genelinde sel ve heyelanların ortaya çıkardığı olumsuzlukları gidermeye çalışıyor.

Rize'nin Dağsu mahallesinde birbirine bitişik iki apartman heyelan tehlikesi nedeniyle tahliye...

Kaynak: İHA

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