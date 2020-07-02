Rize'nin CHP'nin Yönettiği Tek İlçesi Fındıklı'da Neler Oluyor? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın memleketi Rize'de en son 2004'te bir ilçede yerel seçim kazanmış olan CHP, iki seçim aranın ardından geçen yılki seçimlerinde Fındıklı ilçesinde seçimi kazandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın memleketi Rize'de en son 2004'te bir ilçede yerel seçim kazanmış olan CHP, iki seçim aranın ardından geçen yılki seçimlerinde Fındıklı ilçesinde seçimi kazandı. Hakkında çeşitli konularda dava ve soruşturmalar açılan Belediye Başkanı Ercüment Cervatoğlu VOA Türkçe'ye konuştu Kaynak: DailyMotion.com