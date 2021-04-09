Rize'nin çay gen havuzundaki çalışmaların sonbaharda tamamlanması planlanıyor

Rize'de Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi tarafından çay gen kaynaklarının korunarak nitelikli ve kaliteli çay üretilmesi amacıyla oluşturulan çay gen havuzundaki çalışmaların, sonbaharda tamamlanmasının planlandığı bildirildi.

Rize'de Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi tarafından çay gen kaynaklarının korunarak nitelikli ve kaliteli çay üretilmesi amacıyla oluşturulan çay gen havuzundaki çalışmaların, sonbaharda tamamlanmasının planlandığı bildirildi.

Üniversiteden yapılan açıklamada, "Çay Bitkisinde Gen Havuzu Oluşturulması ve Ticari Çeşit Adaylarının Geliştirilmesi TÜBİTAK 1007" projesi kapsamında Ziraat Fakültesi bünyesinde oluşturulan ve 2 bin 54 çay genotipinin dikileceği çay gen havuzuna, 2019 yılında seleksiyonu yapılan 760 çay genotipine ait 4 bin 300 çay fidanının dikildiği belirtildi.

Seleksiyonu yapılarak 1274 genotipin de dikimi ile gen havuzunun bu yılın sonbaharında tamamlanacağı aktarılan açıklamada, çayda kalite, çeşit ve verimliliğin artması amacıyla TÜBİTAK tarafından desteklenen ve üniversite ile Atatürk Çay ve Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü'nün ortaklaşa yürüttüğü projede, Çaykur'un da müşteri kurum olarak yer aldığı kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Rektör Prof. Dr. Hüseyin Karaman, bölgenin olmazsa olmazı olan çayın sürdürülebilirliğini sağlamayı amaçladıklarını ifade etti.

Proje ekibi tarafından Rize, Trabzon, Artvin ve Giresun'a bağlı 31 ilçeden elde edilen 2 bin farklı çay genotipinin, Ziraat Fakültesi bünyesindeki havuzda koruma altına alındığını aktaran Karaman, projeyle Türk çayının geleceğinin garanti altına alınacağını kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fikret Delal