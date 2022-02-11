RİZE (İHA) - Rize'nin balıkçı çifti, balık avına her gün birlikte çıkıyor

RİZE Rize'de geçimlerini balıkçılık ile sürdüren terzi çifti, her sabah beraber çıktıkları balıktan beraber dönüyor.

Rize'nin Pazar ilçesinde geçimini balıkçılık ile sağlayarak yaşamını sürdüren Gamze ve Onur Terzi çifti, her gün sabahın ilk saatlerinde balığa çıkarak Karadeniz'in hırçın dalgaları arasında balık tutuyor. Alık tutarken birbirlerine destek olan çift, evin geçimini de bu yol ile sağlıyor.

Hayat ortağı Gamze Terzi'nin iş hayatındaki tek ortağı olduğunu dile getiren Onur Terzi "Eşim ile birlikte balıkçılık yapıyorum. Sabah altı gibi kalkıyoruz Karadeniz'in sularına açılıyoruz. Suya serdiğimiz ağlarımızı kaldırıyoruz ve 5-10 kg balık avlıyoruz ve bundan sonra kooperatifimize veriyoruz. Eşim benim tek ortağım, bir tane de yedek kaptanımız var, sadık dostumuz, kepeğimiz. Hep birlikte balıkçılık yapıyoruz. Ağlarımız yırtılıyor, beraber dikiyoruz. Yavaş yavaş işimizi öğreniyoruz. Değişik balıkların ağlarını yapmaya çalışıyoruz. Bu şekilde geçimimizi sağlamaya çalışıyoruz" İfadelerini kullandı.

"Eşim benim tek ortağım"

Gamze Terzi ise eşine yardım ederek, birlikte balıkçılık yaparak çok mutlu olduğunu dile getirerek "Eşimle her sabah balığa çıkıyoruz. Çocuklarımızı okula bırakıyoruz ve balık avlamaya gidiyoruz. Bazen balık oluyor bazen olmuyor, Allah ne verdiyse artık" dedi.