Rize'nin Ardeşen ilçesinde bazı yerleşim yerlerinde karantina başlatıldı
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Rize'nin Ardeşen ilçesinde bazı yerleşim yerlerinde karantina başlatıldı

02.03.2021 18:09 | Son Güncelleme: 02.03.2021 18:12
Rize'nin Ardeşen ilçesinde bazı yerleşim yerlerinde karantina başlatıldı

Rize'nin Ardeşen ilçesine bağlı bazı yerleşim birimlerinde karantina başlatıldı, 2 okulda yüz yüze eğitime ara verildi.

Rize'nin Ardeşen ilçesine bağlı bazı yerleşim birimlerinde karantina başlatıldı, 2 okulda yüz yüze eğitime ara verildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, İlçe Hıfzıssıhha Kurulunun, Kovid-19 vakalarının yapılan tüm çalışmalara rağmen artış göstermesi üzerine yeni karar aldığı belirtildi.

Toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, sosyal mesafeyi koruma ile yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla karar alındığı vurgulanan açıklamada, şunları kaydetti:

"Elmalık Mahallesi Kızılhan küme evleri ve Terzioğlu küme evleri mevkisinde vakaların bulunduğu bölgede kısmi karantina uygulanmasına, Seslikaya köyü Cami mevkisinde karantina uygulanmasına, aynı mevkide yer alan Ziya Okutan İlkokulu ve Ortaokulunda yüz yüze eğitime ara verilerek uzaktan eğitime devam edilmesine, bugünden itibaren karantina uygulamasının başlatılmasına karar verilmiştir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhittin Sandıkçı

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