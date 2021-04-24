Rize Milletvekili Avcı'dan çay kanunu açıklaması

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Rize Milletvekili Muhammed Avcı, CHP'nin meclis gündemine taşıdığı 3 maddelik 'Çay kanunu teklifi' taslağı hakkında "Amacımız üzüm yemekse bizim müzakere masamız hazırdır.

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Rize Milletvekili Muhammed Avcı, CHP'nin meclis gündemine taşıdığı 3 maddelik 'Çay kanunu teklifi' taslağı hakkında "Amacımız üzüm yemekse bizim müzakere masamız hazırdır. Ama amacımız bu kanun teklifini vermek vesilesiyle insanları tahrik etmekse, insanların duygularını istismar etmekse bizim masamızda kimseye yer yoktur" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca'nın TBMM'ye sunduğu Çay Kanunu'yla ilgili yasa teklifi hakkında konuşan AK Parti Rize Milletvekili Muhammed Avcı, hazırlanan 3 maddelik teklifin çay üreticileri ile dalga geçmekten öteye geçmediğini dile getirdi. Avcı "3 maddelik kanun teklifi hazırlamışlar. Biz bu kadar çalışmayı boşuna yapmışız. Çay kanunu bir tek bu 3 madde ile halledilebiliyormuş. Yani maksat bellidir, amaç bellidir, murat bellidir. Cumhurbaşkanı'nın memleketinde, Cumhurbaşkanına ve AK Parti'ye 3 kişi daha düşman olsun diye gelip bu muharrik tespitleri yapmanın, gelip bunları kanun teklifi diye dalga geçer gibi meclis gündemine getirmenin bir manası yoktur. Amacımız üzüm yemekse bizim müzakere masamız hazırdır. Otururuz bütün meselelerimizi konuşuruz. Ama amacınız bu kanun teklifini vermek vesilesiyle insanları tahrik etmekse, insanların duygularını istismar etmekse bizim masamızda kimseye yer yoktur" ifadelerini kullandı.

"Gurur duyacağımız bir kanunun altına imza atmak için mücadele ediyoruz"

Çay üreticilerinin menfaatini korumak için hazırladıkları kanun teklifi ile gurur duyulacak bir çalışmanın içerisinde olduklarını sözlerine ekleyen Avcı "Çay kanunu ile çalışmalarımız sürüyor. Önümüzdeki sürecin en önemli konusu çay kanunudur demiştim. 5-6 aydır biz buna çalışıyoruz. Bu sürecin en önemli konusu çay kanunu olacak ve Allah'ın izniyle vatandaşın menfaatine, vatandaşın problemlerini çözen bir kanun teklifi ile birlikte süreci meclis gündemine taşıyacağız. Süreci olgunlaştırmaya çalışıyoruz. Biraz daha tekamül etmesi lazım. Bakanlıkla da görüşmelerimizi adım adım devam ettiriyoruz. İnşallah bu kanun teklifinin altına imza atmak Rize Milletvekili olarak benim de gurur duyacağım tablolardan bir tanesi olacak. Gurur duyacağımız bir kanunun altına imza atmak için mücadele ediyoruz. Onun için biraz daha zaman istiyoruz hemşehrilerimizden" şeklinde konuştu. - RİZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı