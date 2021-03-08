Rize MHP'den Yerel Yönetimler İstişare Toplantısı
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Rize MHP'den Yerel Yönetimler İstişare Toplantısı

08.03.2021 19:16 | Son Güncelleme: 08.03.2021 19:20
Rize MHP'den Yerel Yönetimler İstişare Toplantısı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Rize İl Teşkilatı İkizdere'de düzenlenen 'Yerel Yönetimler İstişare Toplantısı'nda bir araya geldi.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Rize İl Teşkilatı İkizdere'de düzenlenen 'Yerel Yönetimler İstişare Toplantısı'nda bir araya geldi.

Mahalli İdareler Araştırma ve Geliştirme Merkezi (MİARGEM) Başkanı Halil Memiş'in 'Belediyelerde Kurumsal ve Kişisel İlişkiler' başlıklı konferansta konuşmacı olarak yer aldığı toplantıda ayrıca partililere 'Yerel Yönetimlerde Sosyal Medyanın Önemi' konulu seminer verildi. 2 gün süren kamp katılımcılara verilen sertifika töreniyle son buldu.

Rize'nin İkizdere ilçesindeki özel bir otelde gerçekleşen kampa MHP Rize İl Başkanı İhsan Alkan, Rize Ülkü Ocakları Başkanı Sadık Kandemir, yönetimi ve İlçe Ocak Başkanları, MHP'li Belediye Başkanları, Belediye Meclis Üyeleri, İlçe Başkanları ile yönetimleri ve çok sayıda partili katıldı. - RİZE

Rize MHP'den Yerel Yönetimler İstişare Toplantısı
Rize MHP'den Yerel Yönetimler İstişare Toplantısı
Rize MHP'den Yerel Yönetimler İstişare Toplantısı
Rize MHP'den Yerel Yönetimler İstişare Toplantısı
Rize MHP'den Yerel Yönetimler İstişare Toplantısı
Rize MHP'den Yerel Yönetimler İstişare Toplantısı
Rize MHP'den Yerel Yönetimler İstişare Toplantısı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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