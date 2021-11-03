Rize merkezli DEAŞ operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı - Haberler
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Rize merkezli DEAŞ operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı

AA / Fikret Delal - Haberler | Güncel
Rize merkezli DEAŞ operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı

Rize merkezli terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

RİZE (AA) - Rize merkezli terör örgütü Deaş'a yönelik operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Rize Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen DEAŞ terör örgütü dosyası kapsamında, Rize'de sosyal medyada örgüt propagandası yaptığı, örgüt ideolojisi doğrultusunda taraftar toplama faaliyeti yürüttüğü ve örgütsel faaliyet kapsamında şüpheli para hareketleri olduğu tespit edilen şahıslara yönelik operasyon gerçekleştirildi.

Ekipler, operasyon kapsamında Rize'de 4, Trabzon ve İstanbul'da ise 1'er kişiyi gözaltına aldı.

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 122 yasaklı kitap ve dergi, örgüte müzahir simge ve silah resmi içeren çok sayıda ayraç ve magnet, 3 saat ile dijital materyal ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

AA / Fikret Delal - Son Dakika Haberleri
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