RİZE Mama karşılığında portre çiziyor, sokak hayvanlarını besliyor
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RİZE Mama karşılığında portre çiziyor, sokak hayvanlarını besliyor

Mama karşılığında portre çiziyor, sokak hayvanlarını besliyorRİZE'de, Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencisi Benay Benli (22), para yerine mama karşılığı, karakalem portre çiziyor.

03.07.2020 08:52 | Son Güncelleme: 03.07.2020 08:58

Mama karşılığında portre çiziyor, sokak hayvanlarını besliyor

RİZE'de, Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencisi Benay Benli (22), para yerine mama karşılığı, karakalem portre çiziyor. Aldığı mamaları bisikleti ile dolaşarak sokaklara dağıtıp, hayvanları besleyen Benli, "Hayvanlardan gördüğüm sevgi yapılan bu işte bana destek oldu" dedi.

Kocaeli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi Benay Benli, hastalanan köpeğini kaybedince kendini sokak hayvanlarına adadı. Benli, karakalem portrelerini çizdiği kişilerden para yerine mama almaya başladı. Benli, sokak hayvanları için topladığı mamaları sokak sokak bisikletle gezerek sokak hayvanlarını besliyor.

Sanatın boş duvarları süslemesini değil, hayvanların karını doyurmasının kendisini mutlu ettiğini belirten Benay Benli, "Maddi getirisi yok evet, yalnızca elimdeki sanat, kalbimdeki masum canlılara AŞ oluyor. Ben, onlara bakıp geçmedim, onları gördüm. Sanatımla gördüm onlar da sanatımı gördü ve gösterdi, çizimlerimin bir yansıması oldular. Artık benim sanatımı bir kuşun kanadında, bir kedinin sütünde bir köpeğin mutlu bakışlarında görebilirsiniz. Boş duvarlara asılan resimlerin kalbi sokakta atmakta. Çizdiğim çizgilerin ve çevirdiğim pedallar bir köpek sevindirir, kedi doyurur, kuşlara kırıntı olur. Bir serçenin yuvasına gider. Yaşanabilir, yaşayabilir, yaşatabilir. Ben yaşadığını görebilmek için hayvanları seçtim. Bir karşılık beklemedim. Sadece hayvanlardan gördüğüm sevgi yapılan bu işte bana destek oldu" diye konuştu.

'UMARIM DAHA FAZLA İNSANA ULAŞIRIZ'

Çocukluk arkadaşına yardım ederek, sokak hayvanlarını besleyen Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi 4'üncü sınıf öğrencisi Yasemin Korkut da zamanlara daha çok insana ulaştıklarını belirterek, "Arkadaşım sosyal medya üzerinde sokak hayvanları için yaptığı portreleri yakından takip ediyorum. Ben de elimden geldiği kadar gelen mamaları dağıtması için arkadaşıma yardım ediyorum. Umarım daha fazla insana ulaşıp, daha çok hayvanın karnını doyurabiliriz" dedi.

RİZE Mama karşılığında portre çiziyor, sokak hayvanlarını besliyor

Kaynak: DHA

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