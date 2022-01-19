Rize maçı ne oldu? Rizespor Antalyaspor maç sonucu kaç kaç? Maç nerede oynanıyordu?

Çaykur Rizespor – Antalyaspor mücadelesi yoğun kar yağışı sebebiyle 23. dakikada yarıda kaldı. Yoğun kar yağışı sebebiyle hakem maçı durdurdu. Rizespor Antalyaspor maçı ertelendi mi? Rizespor-Antalyaspor maçı neden ertelendi, ne zaman oynanacak?

Rize maçı ne oldu? Rize spor Antalya spor maç sonucu kaç kaç? sorularının yanıtı spor gündeminin merak edilen konuları arasında yer alıyor. Maç nerede oynanıyordu?

RİZESPOR ANTALYASPOR MAÇ SONUCU KAÇ KAÇ?

Çaykur Rizespor - Antalyaspor maçı Çaykur Didi Stadı'nda oynanacak ve karşılaşmada hakem Yaşar Kemal Uğurlu düdük çaldı. Ancak Rizespor-Antalyaspor mücadelesi, yoğun kar yağışı nedeniyle oynamadı. Müsabaka ileri bir tarihe ertelendi.

RİZESPOR ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN OYNANACAK?

Çaykur Rizespor-Antalyaspor maçında olumsuz hava koşulları nedeniyle mücadelenin 23. dakikasında hakem ve oyuncular soyunma odasına gitti. Karşılaşma ileri bir tarihe ertelendi. Maçın yarın oynanıp oynamayacağına TFF karar verecek.

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