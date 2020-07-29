Rize kurban pazarında tonluk boğalar alıcı bekliyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Rize kurban pazarında tonluk boğalar alıcı bekliyor

Rize kurban pazarında tonluk boğalar alıcı bekliyorRİZE'de yaklaşan Kurban Bayramı öncesi hayvan sahipleri, özellikle tonlarca ağırlıktaki boğalarına müşteri bulmakta güçlük çekiyor.

29.07.2020 11:51 | Son Güncelleme: 29.07.2020 12:07

Rize kurban pazarında tonluk boğalar alıcı bekliyor

RİZE'de yaklaşan Kurban Bayramı öncesi hayvan sahipleri, özellikle tonlarca ağırlıktaki boğalarına müşteri bulmakta güçlük çekiyor. Satışların az yaşandığı kurban pazarında satış anı heyecanı ile kurban sahipleri ve müşteriler, pazarlık sırasında koronavirüs önlemlerini göz ardı ediliyor.

Rize Belediyesi'nin katlı kurban pazarında satıcılar, kurbanlık kesecek alıcıları bekliyor. Günler öncesinde pazar alanında yerini alan satıcılar, bu yıl kurban satışlarının olmamasından yakınıyor. Hayvan sahipleri, özellikle tonluk boğalarına alıcı bulamayıp, geri götürmekten edişe ediyor. Satışların az yaşandığı kurban pazarında, satış anı heyecanı ile kurban sahipleri ve müşteriler pazarlık anında koronavirüs önlemlerini de unutuluyor. Satışın heyecanına kapılan alıcı ve satıcı, pazarlık sırasındaki sosyal mesafe kurallarını göz ardı ederek el sıkışıp anlaşıyor.

'PAZAR HAYVAN DOLU, SATIŞ AZ'

'Paşa' adlı 1 tonluk boğası ile pazardaki yerini alan Çetin İbrahim, 'Boğamızı Kars'ta doğal yemle besledim. 24 bin liraya satışa sunuyorum. Önceki yıllarda da büyük hayvanlar getirdim, bayram yaklaşmadan bitiriyordum ama bu yıl elimde kaldı. Pazar hayvan dolu, satış az' dedi.

Ahmet Tamboğa isimli satıcı ise 900 kilo ağırlığındaki 'Polat' isimli boğasına alıcı beklediğini söyleyerek, 'Buraya 1 tona yakın boğa getirdim. 24-25 bin liraya satışta. Ama henüz alıcı yok. Hep elimde kaldılar, geri götürmekten endişe ediyorum' diye konuştu.

Kurban alanında, 1 tonluk boğası için 28 bin lira fiyat koyan Cengiz Karasu, 24 bin liraya el sıkıştı. Karasu, 'Yemin, samanın pahalı olması nedeniyle hayvan bakmak çok pahalı. Artık bayram yaklaşıyor ve malların elimizde kalmaması için satmaya çabalıyoruz' dedi.

Pazara gelen İdris Kazdal ise anlaşmaya vararak kurbanlığını aldığını belirterek, 'Anlaşarak kurbanlığımızı aldık. Allah niyetlerimizi kabul etsin' ifadesinde bulundu.

Rize kurban pazarında tonluk boğalar alıcı bekliyor

Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Aksaraylı çiftçiler, olmaz denilen çorak topraklarda organik kavun karpuz yetiştirdi Ekonomi
Aksaraylı çiftçiler, olmaz denilen çorak topraklarda organik kavun karpuz yetiştirdi
Devlet Bahçeli, YKS şampiyonu Ümit Can'a sahip çıktı Politika
Devlet Bahçeli, YKS şampiyonu Ümit Can'a sahip çıktı
Bilim Kurulu Üyesi Kara: Aşı için ilk doz uygulaması kasımda; ancak Türkiye'ye gelmesi nisanı bulabilir Güncel
Bilim Kurulu Üyesi Kara: Aşı için ilk doz uygulaması kasımda; ancak Türkiye'ye gelmesi nisanı bulabilir
Yeşilçam'ın usta oyuncusu Müjde Ar, Bodrum'da gürültü kirliliğine isyan etti Magazin
Yeşilçam'ın usta oyuncusu Müjde Ar, Bodrum'da gürültü kirliliğine isyan etti
Yargıtay'dan emsal karar: Mesai saatleri içerisinde uyuyan tazminatsız kovulur Ekonomi
Yargıtay'dan emsal karar: Mesai saatleri içerisinde uyuyan tazminatsız kovulur
Eşinin eski erkek arkadaşını pompalı tüfekle vurdu 3. Sayfa
Eşinin eski erkek arkadaşını pompalı tüfekle vurdu
Çocuklarına mesaj atıp intihar edeceğini söyleyen baba, ekipleri harekete geçirdi
Çocuklarına mesaj atıp intihar edeceğini söyleyen baba, ekipleri harekete geçirdi
Belediye başkanı ile yasak aşk yaşadığı öne sürülen kadın: Çıplak fotoğraf bana ait
Belediye başkanı ile yasak aşk yaşadığı öne sürülen kadın: Çıplak fotoğraf bana ait
İzmir Valiliğinden elektrikli scooter kullananları üzecek haber! Ceza uygulanacak
İzmir Valiliğinden elektrikli scooter kullananları üzecek haber! Ceza uygulanacak
'Terlikli İZBAN kekosu' diye küçümsenen genç, 5 yıl sonra roman yazdı
"Terlikli İZBAN kekosu" diye küçümsenen genç, 5 yıl sonra roman yazdı
Genç kız, 'Üniversite mezunu koyuncu' afişi ile kurban pazarının ilgi odağı oldu
Genç kız, 'Üniversite mezunu koyuncu' afişi ile kurban pazarının ilgi odağı oldu
500 TL'lik trafik cezasını ödemeyen akrabasını bıçaklayarak öldürdü
500 TL'lik trafik cezasını ödemeyen akrabasını bıçaklayarak öldürdü
Kamu çalışanlarına WhatsApp ve Telegram yasağı! Yabancı mesajlaşma programlarını kullanamayacaklar
Kamu çalışanlarına WhatsApp ve Telegram yasağı! Yabancı mesajlaşma programlarını kullanamayacaklar
Bayram alışverişinden dönen baba ve 10 yaşındaki oğlu silahlı saldırıda öldü
Bayram alışverişinden dönen baba ve 10 yaşındaki oğlu silahlı saldırıda öldü
Mardin Büyükşehir Belediyesi'nde usulsüzlük operasyonu: Aralarında üst düzey yöneticilerin de olduğu 10 kişi gözaltında
Mardin Büyükşehir Belediyesi'nde usulsüzlük operasyonu: Aralarında üst düzey yöneticilerin de olduğu 10 kişi gözaltında
Demet Akalın, 'Dolandırıldım' diyerek isyan etmişti, gerçek çok başka çıktı
Demet Akalın, "Dolandırıldım" diyerek isyan etmişti, gerçek çok başka çıktı
Cezaevinden çıktı, babasını sokak ortasında sopayla öldüresiye dövdü
Cezaevinden çıktı, babasını sokak ortasında sopayla öldüresiye dövdü
İhanetin fotoğrafı! Eski futbolcu Evra, Hollandalı model Margaux Alexandra ile öpüşürken yakalandı
İhanetin fotoğrafı! Eski futbolcu Evra, Hollandalı model Margaux Alexandra ile öpüşürken yakalandı
Zarar açıklayan Starbucks'ın cirosu yüzde 38,1 azaldı
Zarar açıklayan Starbucks'ın cirosu yüzde 38,1 azaldı
Burak Yılmaz'ın Lille'e transferinin perde arkası ortaya çıktı: Milli futbolcu, geçen seneden beri sadece iki maaş aldı
Burak Yılmaz'ın Lille'e transferinin perde arkası ortaya çıktı: Milli futbolcu, geçen seneden beri sadece iki maaş aldı
Türkücü İzzet Yıldızhan'ın fenomen genç kıza attığı özel mesajları ifşa oldu
Türkücü İzzet Yıldızhan'ın fenomen genç kıza attığı özel mesajları ifşa oldu
Son Dakika: Sosyal medya yasası Meclis'te kabul edildi
Son Dakika: Sosyal medya yasası Meclis'te kabul edildi
Yükselişe geçen dolar 6,95'ten alıcı buluyor
Yükselişe geçen dolar 6,95'ten alıcı buluyor
Somer Sivrioğlu, kendisine ikizi kadar benzeyen yarışmacı Mehmet Gökçeöz'ü öve öve bitiremedi
Somer Sivrioğlu, kendisine ikizi kadar benzeyen yarışmacı Mehmet Gökçeöz'ü öve öve bitiremedi
Trabzonspor'a Caleb Ekuban için 5 milyon euroluk teklif yapılacak
Trabzonspor'a Caleb Ekuban için 5 milyon euroluk teklif yapılacak
Gaziantep'te koronavirüs tedirginliği! Bayramda fiziki ziyaret yerine görüntülü sohbet yapacaklar
Gaziantep'te koronavirüs tedirginliği! Bayramda fiziki ziyaret yerine görüntülü sohbet yapacaklar
Son Dakika: Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 8,9'a çıkardı
Son Dakika: Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 8,9'a çıkardı
Ahıra giren yılan, 700 kiloluk kurbanlık boğayı sokarak telef etti
Ahıra giren yılan, 700 kiloluk kurbanlık boğayı sokarak telef etti
55 yaşındaki İngiliz model Elizabeth Hurley, bikinili pozlarıyla gençlere taş çıkarttı
55 yaşındaki İngiliz model Elizabeth Hurley, bikinili pozlarıyla gençlere taş çıkarttı
Trafik kazası geçirerek ölümden dönen Alişan, ailesinin güvenliği için 3 yeni araç aldı
Trafik kazası geçirerek ölümden dönen Alişan, ailesinin güvenliği için 3 yeni araç aldı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fatih Sultan İlhan Cihaner Ekrem İmamoğlu Vladimir Putin Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Müge Anlı Gülben Ergen Kıvanç Tatlıtuğ İbrahim Tatlıses
Spor Mehmet Topal Sergen Yalçın Nihat Özdemir Malcolm Thomas Ahmet Nur Çebi
Daha Fazla İzmir Bayram Antalya Trabzonspor
Şu an buradasınız: Rize kurban pazarında tonluk boğalar alıcı bekliyor - Rize
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.7.2020 12:07:59. #1.15#
title