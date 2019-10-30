30.10.2019 23:40

(RİZE)Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy: "Rize'nin en büyük problemlerinden biri, turist profilindeki çeşit azlığı"

RİZE - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Rize'de turizmcilerle bir araya geldiği toplantının ardından yaptığı açıklamada "Rize'nin en büyük problemlerinden biri, turist profilindeki çeşit azlığı" dedi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, ilk olarak Rize'nin İkizdere ilçesinde bulunan Meles Köyü'nde ve çevre köylerde incelemelerde bulundu. Basına kapalı olarak gerçekleşen incelemelerin ardından Bakan Ersoy, bir otelde turizm sektörüyle ilgilenen Rizeli iş adamlarıyla bir araya geldi. Toplantının ardından konuşan Bakan Mehmet Nuri Ersoy "Rize'nin en büyük problemlerinden biri, turist profilindeki çeşit azlığı" ifadelerini kullanarak Karadeniz bölgesinde de kendini gösteren bu turist profilini sıkıntısının aşılması için çalışma yürüttüklerini dile getirdi. Ersoy "Bugün turizmin 81 ile yayılması kapsamında yaptığımız çalışmalar doğrultusunda Trabzon ile başladığımız, Rize ile devam ettiğimiz programın sonuna geldik. Özellikle Rize doğa turizmi ve alternatif turizmi ile ön planda olan bir bölgemiz. Hem yaylalarda ki potansiyeli görmek hem de alternatif kayak turizmi ile ilgili ne tür çalışmalar yapabiliriz bu anlamda ziyaretlerde bulunduk. Belediye başkanlarımız ve turizm paydaşlarıyla küçükte olsa bir çalıştay yaptık. Onların sorunlarını dinledik notlarımızı aldık. Çözüle bilinecek sorunları hızlıca çözüp Rize'nin potansiyeli ile ilgili neler yapabiliriz onlara bakacağız. Özellikle 2020 itibariyle tanıtımına ağırlık vereceğiz. Rize'nin en büyük problemlerinden biri, turist profilindeki çeşit azlığı. Ağırlıklı olarak Türk ve Arap turistlerle çalışıyor. Buna bir çeşitlilik getirmeye çalışacağız 2020 itibariyle ve 2023'e kadar da aşamalı bir şekilde turist profilini bu bölgede çeşitlendireceğiz. Genelde Karadeniz'in sıkıntısı bu ve Karadeniz'in tamamında bu tarz da bir çalışma yağmayı planlıyoruz. Bunu ilave alternatif ürünlerle de destekleyip turist sayısını ve profilini arttırarak gelirlerini arttıracağız" dedi.

Karadeniz bölgesinin potansiyelinin fazla olduğunu ama tanıtım sıkıntısı olduğunu dile getiren Bakan Ersoy "Bölgenin çok fazla potansiyeli var. Ana sıkıntısı tanıtım. Burada Turizm geliştirme ajansına çok fazla iş düşüyor. Sadece potansiyelin tanıtımı değil. Bu potansiyelin tanıtımı da önemli farklı Pazar çeşitliği açısından, sadece iki pazara endekslenmiş ağırlık olarak. Biz burada Pazar çeşitliliğini de yapacak, ayrıca mevcut potansiyelin farklı ülkelere tanıtılmasını sağlayacak bir program dahilin de bu yıl itibari ile başlıyoruz. Birkaç yıl içinde etkilerinin görüleceğini düşünüyorum. Profilinde değişiklik ve turist sayısında artış olarak, zaten Rize'ye yeni bir havaalanı hızlı bir şekilde devam ediyor. Buda yapıldıktan sonra ürün çeşitliliği olarak da bir kayak merkezi ekleyebilirsek. Bunu sonuçlarını da ilerleyen yıllarda alırız" ifadelerini kullandı.

Bölgede işletmecilik anlayışının geliştirilmesi gerektiğini sözlerine ekleyen Ersoy "İşletme anlayışın biraz gelişmesi lazım. Karadeniz bölgesinin genelinde var. Özellik personel sıkıntısı var. Buradaki turizm meslek liselerinin geliştirilmesi ve sayısının artırılmasıyla ilgili çalıştay da bir konulma yaptık, taleplerde var. Milli eğitim bakanlığımızla da hem ben, hem milletvekilimiz görüşecek. Buradaki turizm meslek liselerinin sayılarının artırılma yoluna gideceğiz" şeklinde konuştu.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy buradaki programın ardından Trabzon Havalimanına gitmek üzere karayoluyla Rize'den Trabzon'a hareket etti.

Kaynak: İHA