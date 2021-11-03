Rize, Kovid-19'a karşı aşılamada "mavi kategori"ye geçti - Haberler
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Rize, Kovid-19'a karşı aşılamada "mavi kategori"ye geçti

AA / Ali Kemal Akan - Haberler | Güncel
Rize, Kovid-19'a karşı aşılamada

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kovid-19 ile mücadele kapsamında Rize'nin ikinci doz aşı oranında yüzde 75'in üzerine çıkarak "mavi kategori"ye geçtiğini bildirdi.

RİZE (AA) - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kovid-19 ile mücadele kapsamında Rize'nin ikinci doz aşı oranında yüzde 75'in üzerine çıkarak "mavi kategori"ye geçtiğini bildirdi.

Koca, Twitter'daki hesabından, "Rize ikinci doz aşı oranında yüzde 75'in üzerine çıkarak mavi kategorisine geçti. Aşı oranı düşük tüm illerimizde bu hedefe ulaşmalıyız. 81 ilin tamamı bir an önce mavi olmalı. Hızlanalım." açıklamasında bulundu.

AA / Ali Kemal Akan - Son Dakika Haberleri
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