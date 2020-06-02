Koronavirüse yakalanan çay üreticisinin çayını komşuları topladı
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Koronavirüse yakalanan çay üreticisinin çayını komşuları topladı

Rize'de koronavirüse yakalanması nedeniyle çan hasadını yapamayan üreticinin çayını, bir araya gelen komşuları topladı.

02.06.2020 14:06 | Son Güncelleme: 02.06.2020 14:43

Rize'nin Çayeli ilçesine çay hasadı için gelen bir kişi koronavirüs testinin pozitif çıkması üzerine tedaviye alındı. Çay üreticisi çay hasadını yapamayınca, köylüler komşusuna yardım için harekete geçerek çayları topladı.

KÖYLÜLER YARDIM İÇİN HAREKETE GEÇTİ

Koronavirüs nedeniyle çay üreticilerine seyahat kısıtlaması engelinin kaldırılmasıyla memleketi Rize'nin Çayeli ilçesindeki Derecik Köyü'ne gelen Mahmut Ofluoğlu'na, koronavirüs testi yapıldı. Test sonucu pozitif çıkan Ofluoğlu, tedaviye alındı. Çay hasadını yapamayan Ofluoğlu için komşuları devreye girdi. Köy muhtarı Ramazan Küçüksarı ve köylüler, Ofluoğlu'nun çayını topladı. Çayeli Kaymakamı Mehmet Öztürk de tarlaya girerek, köylülere destek verdi.

"İNŞALLAH KENDİSİNE BİR FAYDAMIZ DOKUNUR"

Birlik ve beraberliği bu günlerde sık hatırlanması gerektiğini belirten Muhtar Ramazan Sarı, "Uzun zaman önce köyümüzde olan birlik beraberlik yok olmuştu. Çayeli kaymakamız bizi aradı ve köylüye yardım edilmesi konusunda bizi uyardı. Biz de birlikte, hastalanan ağabeyimizin bahçesine girdik. 8-9 kişi çayını hasat ettik. İnşallah çayını bitirip, kendisine bir faydamız dokunur. Hastamıza şifa diliyorum" dedi.

"BU ZOR GÜNÜMÜZDE BİZE DESTEK OLDULAR"

Mahmut Ofluoğlu'nun kardeşi Harun Ofluoğlu da "Kardeşim koronavirüse yakalandı. Kaymakamımız vesile oldu, köylü yardım etti. Geldik tarlaya, çayını kesmeye başladık. Allah hepsinden razı olsun. Bu zor günümüzde bize destek oldular. Hepsine teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Koronavirüse yakalanan çay üreticisinin çayını komşuları topladı

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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