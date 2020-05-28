RİZE Koronavirüs testi pozitif çıkan çay üreticisi sayısı 15'e yükseldi-ARŞİV
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RİZE Koronavirüs testi pozitif çıkan çay üreticisi sayısı 15'e yükseldi-ARŞİV

Koronavirüs testi pozitif çıkan çay üreticisi sayısı 15'e yükseldiRİZE'de, koronavirüs tedbirleri kapsamında çay hasadı için özel seyahat izin belgesiyle memleketlerine gelen üreticilerden 8 bin 55'ine test yapıldı.

28.05.2020 18:04 | Son Güncelleme: 28.05.2020 18:10

Koronavirüs testi pozitif çıkan çay üreticisi sayısı 15'e yükseldi

RİZE'de, koronavirüs tedbirleri kapsamında çay hasadı için özel seyahat izin belgesiyle memleketlerine gelen üreticilerden 8 bin 55'ine test yapıldı. 15 kişinin testi pozitif çıkarken, temas ettikleri belirlenen 75 kişilik aileleri de karantinaya alındı.

Doğu Karadeniz'deki Rize, Trabzon, Artvin ve Giresun illerinde, 830 bin dekar alanda 1 milyon üretici aile tarafından yapılan yaş çay üretiminde hasat sürüyor. Çay hasadına katılmak için özel seyahat izin belgesi alarak, Rize'ye gelen üreticilere, bahçeye girmeden önce geçirecekleri 1 haftalık ev izolasyonu sürecinde 'Covid-19' testi yapıldı. 3'erli gruplar halinde dolaşan 350 kişilik sağlık ekibi, Rize'de 11 ilçe ve il merkezi dahil 207 mahalle ve 347 köyde tarama yaparak, 8 bin 55 test gerçekleştirdi. Numuneler, Ankara Mikrobiyoloji Referans Laboratuarları ve Biyolojik Ürünler Daire Başkanlığı'na gönderildi. 15 kişinin testi pozitif çıkarken, temas ettikleri belirlenen 75 kişilik aileleri de karantinaya alındı.

Rize Sağlık Müdürlüğü ekipleri 2 bin çay üreticisine daha koronavirüs testi yapacağı öğrenildi.

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RİZE - DHA

RİZE Koronavirüs testi pozitif çıkan çay üreticisi sayısı 15'e yükseldi-ARŞİV

Kaynak: DHA

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