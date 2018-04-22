Rize Kıbledağı Zirvesindeki Camiye Ziyaretçi Akını

Kıbledağı zirvesindeki camiye ziyaretçi akını

Rize'nin Güneysu ilçesinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yapımını istediği Kıbledağı'nın 1160 rakımlı tepesindeki Hacı Yusuf Yılmaz Cami, 2 yıl önce tamamlanarak ibadete açıldı. Orman Müdürlüğü tarafından çevresinde mesire alanları, yürüyüş yolları ve kamelyalar inşa edilen cami ziyarete açıldı. Bulutların üzerindeki cami başta Araplar olmak üzere yerli-yabancı turistlerin akınına uğruyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2011 yılında Başbakanlığı döneminde, Güneysu İlçesi'ne 9 kilometre uzaklıktaki 1130 rakımlı Kıbledağı'na giderek Ayane camisini ziyaret etti. Aynı alanda yeni bir cami yapılmasını ve kent ormanı oluşturulmasını istedi. Bunun üzerine başlatılan çalışmalarla dağın zirvesi yeniden düzenlendi, ardından da çevresinde kent ormanı için çalışma yapıldı. Erdoğan'ın isteği üzerine, Üsküdar Şemsi Paşa Cami'nin benzeri Kıbledağı'nda inşa edildi. 275 metrekare alana kurulan caminin 70 metrekaresi erkekler, 45 metrekaresi de kadınlar için ayrıldı. Kapalı alanda 200 kişinin ibadet edebileceği caminin kubbesinin yüksekliğinin 13, minarenin yüksekliğinin ise 27 metre olduğu bildirildi. Şadırvanında sürekli olarak sıcak su akacak şekilde düzenleme yapılan camide, kadınlar için ibadet mekanının yanında bir de bebek bakım odası inşa edildi. Yapım masraflarının hayırseverler tarafından karşılanan ve adı Hacı Yusuf Yılmaz olarak değiştirilen cami 2.5 yıl önce Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından ibadete açıldı.

ZİYARETÇİ AKINI

Çevresinde kent ormanı yapımı tamamlanan Kıbledağı zirvesindeki cami yerli-yabancı turistlerin akınına uğruyor. Camiyi en çok ziyaret edenler ise Arap turistler oluyor. Camiyi aralarında Suudi Arabistan, Malezya, Katar gibi ülkelerden ziyaretçiler geliyor. Zirvede yer alması nedeniyle cami çoğu zaman bulutların üzerinde kalıyor. Zirveye araçları ile çıkanlar camiyi ziyaret ediyor, ibadetlerini gerçekleştiriyor.Kent ormanında piknik yapanlar gününü bölgede geçiriyor. Hacı Yusuf Yılmaz Camii imamı Müstekim Karali, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın isteği ile son şeklini alan caminin Ortadoğu ve Menar ülkelerinden ziyaretçi aldığını belirterek gelenlerin camiye hayran kaldığını söyledi. Bölgeye gelen Arap turistler çevrenin doğasının muhteşem olduğu değerlendirmesinde bulundu.