Rize, kentsel dönüşümle kent mimarisine uygun şekilde yeniden inşa ediliyor

Rize'de yürütülen kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında tehlike arz eden binalar yıkılarak yerlerine yapılacak yöresel mimariye uygun binalarla kentin silueti değişecek.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı öncülüğünde 2 yıl önce Rize Belediyesi ve TOKİ ortaklığıyla kentsel dönüşüm çalışmaları başlatıldı.

Bu kapsamda Taşlıdere Mahallesi'nde 3 bin 88 metrekarelik alanda, yan yatmaya başladığı için "Pisa Kuleleri" diye adlandırılan iki binanın da aralarında bulunduğu, 142 daire ve 24 iş yerinden oluşan 12 binanın yıkımı gerçekleşti.

Ardından Tophane Mahallesi'nde 2 bin 574 metrekarelik alanda, deniz dolgusu üzerine inşa edildiği için demirleri özelliğini kaybeden, deniz suyu nedeniyle korozyona uğrayan 5 bloktan oluşan 117 daire, 2 ibadethane ve 51 iş yerinin yıkımı başlatıldı. Bölgede son bloğun yıkım çalışmaları devam ediyor.

Rize Belediyesi ise Piri Çelebi Mahallesi Antika Sokak'ta yıkılma tehlikesi bulunan 5 binanın yıkımını tamamladı. Ekipler, boşaltılmasının ardından 7 binanın daha yıkımını gerçekleştirecek.

Karayolları ekipleri ise Pazar Caddesinde yol genişletme ve derenin üzerinin açılması için başlatılan çalışma kapsamında kamulaştırılan alanlarda yıkımlarını sürdürüyor.

Şehrin en büyük ticaret merkezi olan ve 30 yıl önce deniz dolgusuna inşa edilen Belediye Blokları ve Doktorlar Sitesinde 23 hektarlık alanda 118 dükkan, 174 ofis ve 60 konutta işletme ve konut sahiplerinin tahliye çalışmaları ise devam ediyor.

Tahliye çalışmalarının tamamlanması ile gelecek hafta blokların yıkımına başlanacak.

Kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bünyesinde TOKİ ve Belediye işbirliğiyle yaklaşık 1000 daire, 400 iş yeri yıkılıp yöre mimarisine uygun şekilde yeniden inşa edilecek.

Belediye Blokları olarak planlanan bölgede 23 dönüm alanda 133 dükkan, 404 ofis ve 8 blok yer alacak. TOKİ, Yağlıtaş Mahallesi'nde belirlenen hak sahipleri için yeni binaların yapımına başlarken, Tophane ve Taşlıdere mahallelerinde ise yıkım çalışmalarının ardından hak sahipleriyle yapılacak anlaşmalar sonucu konut ve iş yeri inşaatları gerçekleştirilecek.

"Rize'de 30 yıldır konuşulan işler yapılıyor"

Belediye Başkanı Rahmi Metin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında yıkım işlemlerinin il genelinde bir ay içerisinde tamamlanmasını planladıklarını söyledi.

Yıkım çalışmalarının yanında fore kazık çalışmalarının başladığını aktaran Metin, "Alanda yapım işlemleri de başladı. Rize'de 30 yıldır konuşulan işler yapılıyor. Taşlıdere'de yan yatan binalar yıkıldı, projesi yapılıyor. İhalesinin yapımına başlayacağız. Müftülük ve Deniz Sitesi denilen alan yarın tamamen yıkılmış olacak. Projesini hazırlıyoruz. Yapım ihalesi yapılıp inşaatı başlayacak." dedi.

Metin, belediye bloklarının da sürekli Rize'nin gündeminde olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Rize ticaretinin yüzde 30'unu oluşturan, Rize'nin kalbi diyebileceğimiz alan, 23 dönümlük belediye blokları dediğimiz alan. Projesi ve ihalesi yapılmış. Vatandaş ile yüzde 95 oranında sözleşmeler yapılan alan. Bu çok zor ve bir yıllık emeğin sonucu. Bütün esnafa teşekkür ediyoruz. Sahada çalışırken ve anlaşma aşamasında bize anlayışla baktılar ve işin olmasından yana taraf oldular. Rize'nin vizyonunu, geleceğini, 23 dönümde yapılacak imalatla etrafa bir sinerji verecek ve dalga dalga diğer caddelerde bu mimari şekillenecek. Belki 20-30 yıl sonra merkezden başlayıp bütün alan yeni bir hüviyet kazanmış olacak. Önceliğimiz 23 dönümlük alan olacak."

Rize'de 2021 yılında birçok işin yapılmış olacağına dikkati çeken Metin, "2021-2022 yılında sahilde Millet Bahçesi ile birlikte silueti değişmiş, daha ferah, yaşanabilir, trafikten arındırılmış, rahatlamış bir şehre kavuşmuş olacağız. Çünkü bloklar altında 2 kat otopark yapmış olacağız." ifadelerini kullandı.

Metin, şehrin revizyon imar planı için çalıştıklarını da kaydederek, "Rize'de artık 100 kotlar üzerinde yüksek binalar yapılamayacak. Üç katlı binalar yapılabilecek. Meclisten kararlarımızı çıkardık. Şehrin belirli yerlerinde yoğunluk olmayacak. Yüksek binalar, trafiğin yoğunluğu bizi güneşsiz hale getirmişti. Buradaki hareket ve bunun dalgası ile diğer mahallelerdeki kentsel dönüşüm yeni bir Rize siluetine, yeni bir kat kurallarını kendi içinde getirmiş olacak." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhittin Sandıkçı