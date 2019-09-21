Rize kaynak ustası sema, erkeklere taş çıkarıyor

21.09.2019 10:36

Kaynak ustası Sema, erkeklere taş çıkarıyor

RİZE'nin Ardeşen ilçesinde kaynak ustası Sema Karakaş (42), iş becerisi ve azmiyle hem erkeklere meydan okuyor hem de değme ustalara taş çıkarıyor.

Ankara'da öğrenim gördüğü meslek lisesinin metal bölümünden mezun olan Sema Karakaş, 13 yıldır kaynak ustalığı yaparak geçimini sağlıyor. Arkadaşlarıyla 4 yıl önce tatil için geldiği Rize'nin Ardeşen ilçesine yerleşen Karakaş, burada demir işleme tesisinde kaynakçı ustası olarak çalışıyor. İşletmede demir malzemelerin yanı sıra yaklaşan kış öncesi demir soba imalatında da kaynak işi yapan Karakaş, iş becerisi ve azmiyle hem erkeklere meydan okuyor hem de değme ustalara taş çıkarıyor.

Mesleğe ilk başladığında herkesin kendisini yadırgadığını söyleyen Sema Karakaş, sonradan herkesin alıştığını söyledi. Karakaş, Ben kaynakçıyım diyerek iş başvurusu yaptığım yerlerde bayan olduğum için ilk önce herkes şaşırıyordu. Burada da böyle oldu. Ancak ben kendimi tanıtıp yapabileceğim şeyleri anlatarak onlara bu mesleği bayanlarında yapabileceğim konusunda ikna ettim dedi.

Kaynakçılık mesleğini seçip ve lisede metal bölümü okuyacağını ailesine söylediğinde olumsuz tepkilerle karşılaştığını söyleyen Karakaş 'Ailemi ikna ederek merak ettiğim bu bölümü memleketim Ankara'da okudum. Mezun olduktan sonra çeşitli zaman aralıklarında sanayi sitelerinde kaynakçılık yaptım. İlk başlarda 'bayan kaynakçı olur mu' diyerek meslektaşlarımın şaşkınlıklarıyla karşılaşsam da sonraları işimle ilgili ustalıklarımı görünce bir bayanında bu işi yapabileceklerini anladılar. Soba, korkuluk, kapı gibi demir üzerine her şeyi imal edebiliyorum. Kesim, büküm, kaynak hepsi var işlemlerimiz arasında. Hiç gözüm korkmadan bugüne kadar bu işi devam ettirdim. Mesai arkadaşlarımın desteği ile de güzel bir çalışma ortamında işlerimize devam ediyoruzö diye konuştu.

Gezmek için geldiği ve hayran kaldığı Rize'de yaşama kararı alarak 4 yıl önce kente yerleştiğini anlatan Karakaş Burada da mesleğimi devam ettirmek için mücadelemi verdim. Erkekler aşçılık yapabiliyorsa, kadınlarda demircilik yapabilir. İşini severek yaptıktan sonra hiçbir zorluğu olmuyor işin. Demircilik, kaynakçılık erkek işi gibi görünse de kadın her işi yapabilecek güçtedir. Evde oturmakla olmuyor, bi yerden başlamak lazım. Ben yapabildiğimi kanıtladımö dedi.

'ÖN YARGIMIZDAN PİŞMAN OLDUK'

Karakaş'ın çalışma arkadaşı Ali Akçam da, 35 yıldır demircilikle uğraştığını ancak daha önce hiç bayanla çalışmadığını söyleyerek 'Bu işlerde hiç bayan görmedik. İlk gördüğümüzde şaşırmıştık, çalışıp bu işle ilgili yeteneklerini görünce ön yargımızdan pişman olduk, çalışmasından çok memnunuz hiçbir eksikliğini görmedikö ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA